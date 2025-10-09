Casagrande vai aproveitar presidente da Vale no ES para tentar destravar ferrovia

Renato Casagrande, governador do ES. Crédito: Ricardo Medeiros

O governador Renato Casagrande vai aproveitar ao vinda do presidente da Vale, Gustavo Pimenta, ao Espírito Santo, na próxima sexta-feira (17), para tentar destravar o projeto da Estrada de Ferro 118, entre Vitória e Rio de Janeiro. O executivo virá ao Estado participar do Pedra Azul Summit, organizado pela Rede Gazeta. O objetivo do mandatário capixaba é entender o que está travando um acordo entre Vale e governo federal e, depois disso, buscar um alinhamento de interesses em Brasília.

"Governo federal e Vale não chegaram a um acordo sobre a história da renegociação das renovações antecipadas das ferrovias Carajás e Vitória-Minas, isso já é público, mas a informação que eu tenho é de que é possível voltarem à mesa e buscar um acordo. Quero entender a viabilidade disso da parte da Vale, por isso vou conversar com o Gustavo Pimenta, e depois irei a Brasília. O governo federal já disse que a EF 118 vai sair do papel mesmo sem o dinheiro da Vale (algo perto de R$ 2 bi), mas, diante das restrições orçamentárias da União que todos nós sabemos que existem, saindo o acordo e vindo o dinheiro da Vale fica muito mais fácil do projeto, que é muito importante para o Estado, sair do papel", explicou o governador.

Orginalmente, a estratégia do governo federal era utilizar parte do recurso da renegociação das renovações de Carajás e Vitória-Minas para dar viabilidade econômica à concessão da EF 118. Em princípio, a Vale faria o trecho entre Santa Leopoldina e Porto de Ubu (Anchieta). Depois, surgiu a possibilidade de a mineradora não fazer obra, apenas colocaria uma parte do recurso da renegociação no projeto. Sem acordo, nada disso sairá do papel. Preocupado com a situação, o governo do Estado foi ao Ministério dos Transportes, que garantiu o andamento do projeto mesmo sem a Vale. Mas, como disse o governador Renato Casagrande, se vier o dinheiro da Vale, fica muito mais fácil.

