Pedra Azul Summit traz CEO da Vale e presidente da Globo ao ES

Uma edição histórica do já tradicional encontro de líderes promovido pela Rede Gazeta. Essa é a tônica do 20º Pedra Azul Summit, que começa no próximo dia 17, na Pousada Pedra Azul, trazendo ao Estado o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, e o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho. Os dois compõem o primeiro dia de programação deste que é o mais relevante encontro de líderes do Espírito Santo.

Mineiro de Divinópolis, Pimenta é economista e mestre em Finanças e Economia, e está à frente da líder global em mineração desde outubro de 2024. Em Pedra Azul, o CEO da Vale participa de um painel com o colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho. Já o neto do jornalista Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo, desembarca no Estado para um painel sobre desafios do setor de mídia e diálogo com a sociedade, abrindo os trabalhos do encontro com o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

O presidente da Rede Gazeta e anfitrião do evento, Café Lindenberg, ressalta que o Pedra Azul Summit marca o compromisso da empresa com a transformação do ambiente de negócios e o bem-estar da sociedade: “O nosso objetivo, ao longo dessas duas décadas, sempre foi promover um ambiente para conversas de alto nível, networking e construção de uma agenda de Estado. É um compromisso que lá em 2006 foi assumido por meu pai, Cariê (então presidente do Conselho de Administração da Rede Gazeta), e que demos continuidade, monitorando desafios, avanços e mudanças significativas para os capixabas”.

BÚSSOLA DE OPORTUNIDADES

Com programação de conteúdo, networking e lazer para os convidados, o Pedra Azul Summit oferece uma agenda propositiva às lideranças do Estado, mirando o desenvolvimento e a inovação nas esferas pública e privada. Presença já confirmada, o governador Renato Casagrande é quem encerra os trabalhos, compartilhando o panorama de potencialidades posto para o território capixaba.

Já o ex-governador Paulo Hartung, economista e presidente do Instituto Brasileiro de Árvores (IBÁ), divide com o pesquisador macro do BTG Pactual, Samuel Pessôa, o painel sobre o panorama econômico do país. Quem conduz esse diálogo é o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento.

O Pedra Azul Summit é apresentado pela Rede Gazeta, pelo Grupo Águia Branca e pela Unimed Vitória, com patrocínio do Sicoob e da VPorts. O encontro vai de 17 a 19 deste mês.

