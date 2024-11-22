Veja como foi a abertura do Pedra Azul Summit 2024

Foi dada a largada do 19º Pedra Azul Summit 2024
, o maior encontro de líderes empresariais e políticos de Pedra Azul, na região de montanhas do ES, nesta sexta-feira (22). O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg,
recebeu os convidados num almoço de boas-vindas na Pousada Pedra Azul, sede do evento. O evento é uma realização da Gazeta, Unimed Vitória e Grupo Águia Branca.
O cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, comandou o primeiro painel do encontro com o tema "O Brasil no Espelho: Um Estudo dos Valores Brasileiros". O jornalista e comentarista político da GloboNews, Nilson Klava, apresentou o segundo painel sobre o o Panorama Político 2024/2025, ao lado do cientista político e sócio da Fatto Inteligência Política e da Favetti Sociedade de Advogados, Rafael Favetti.