Veja como foi a abertura do Pedra Azul Summit 2024

O cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes, comandou o primeiro painel do encontro com o tema "O Brasil no Espelho: Um Estudo dos Valores Brasileiros". O jornalista e comentarista político da GloboNews, Nilson Klava, apresentou o segundo painel sobre o o Panorama Político 2024/2025, ao lado do cientista político e sócio da Fatto Inteligência Política e da Favetti Sociedade de Advogados, Rafael Favetti.