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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja como foi a abertura do Pedra Azul Summit 2024

Publicado em
22 nov 2024 às 16:20
Fabiano Pimentel (Unimed Vitória), Café Lindenberg (Rede Gazeta) e Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca
Fabiano Pimentel (Unimed Vitória), Café Lindenberg (Rede Gazeta) e Kaumer Chieppe (Grupo Águia Branca) Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Foi dada a largada do  19º Pedra Azul Summit 2024, o maior encontro de líderes empresariais e políticos de Pedra Azul, na região de montanhas do ES, nesta sexta-feira (22). O presidente da Rede Gazeta,  Café Lindenberg, recebeu  os convidados num almoço de boas-vindas na Pousada Pedra Azul, sede do evento.  O evento é uma realização da Gazeta, Unimed Vitória e Grupo Águia Branca. 
O cientista político e diretor da Quaest,  Felipe Nunes,  comandou o primeiro painel do encontro com o tema "O Brasil no Espelho: Um Estudo dos Valores Brasileiros".  O jornalista e comentarista político da GloboNews, Nilson Klava, apresentou o segundo painel sobre o o Panorama Político 2024/2025, ao lado do cientista político e sócio da Fatto Inteligência Política e da Favetti Sociedade de Advogados, Rafael Favetti. 
Marcello Moraes e Felipe Nunes
Marcello Moraes e Felipe Nunes Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Nilson Klava e Felipe Nunes
Nilson Klava e Felipe Nunes Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Fabiano Pimentel e Kaumer Chieppe
Fabiano Pimentel (Unimed Vitória)  e Kaumer Chieppe (Águia Branca) Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Marcello Moraes, Café Lindenberg e Arnaldinho Borgo
Marcello Moraes, Café Lindenberg e o prefeito de Vila Velha,  Arnaldinho Borgo Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Bruno Passoni e Talita Passoni
Bruno Passoni e Talita Passoni Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Café LIndenberg e Felipe Nunes
Café LIndenberg e Felipe Nunes Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Rodrigo e Flávia Almeida, Cristiane Menezes e Eduardo Fontes
Rodrigo e Flávia Almeida, Cristiane Menezes e Eduardo Fontes Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Márcia e Wagner Chieppe
Márcia e Wagner Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Simone e José Luis Galveas
Simone e José Luis Galveas Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Claudia Nicchio e Bado
Claudia Nicchio e Bado Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Abdo Chequer, Rafael Furlanetti, Café Lindenberg e Kaumer Chieppe
Abdo Chequer, Rafael Furlanetti, Café Lindenberg e Kaumer Chieppe Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Christianne e Bruno Tommasi.
Christianne e Bruno Tommasi Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Munir Abud e esposa
Munir Abud e Mirian Sacramento Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Flavia Ullrich e Raphael Brotto
Flavia Ullrich e Raphael Brotto Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Bruno Chieppe e Letícia
Bruno Chieppe e Letícia Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Ronaldo Tristão e Claudio Rezende
Ronaldo Tristão e Claudio Rezende Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Bruno Araújo e Gabriel Moura
Bruno Araújo e Gabriel Moura Crédito: Arthur e Cloves Louzada
Mário Bonella, Café Lindenberg, Giovanna Destri e Fabíola de Paula
Mário Bonella, Café Lindenberg, Giovanna Destri e Fabíola de Paula Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Abertura do Pedra Azul Summit 2024

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