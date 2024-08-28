Happy hour lança o Pedra Azul Summit 2024 na Rede Gazeta

Foi dada a largada para o Pedra Azul Summit 2024,
o maior encontro de líderes políticos e empresariais do ES, em happy hour nesta terça-feira (27), na Rede Gazeta, a realizadora do evento. O evento deste ano será após as eleições municipais, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, na Pousada Pedra Azul. Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg
, e pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
Durante o happy hour, foram apresentados temas da edição 2024, entre eles o cenário econômico pós-eleições e o papel da Inteligência Artificial nas empresas. O programa "Fim de Expediente".
, com Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy,
está confirmado mais uma vez para a noite de sexta-feira (22 de novembro), ao vivo de Pedra Azul para todo o Brasil. E a banda Biquini promete apresentar seus maiores sucessos no almoço de encerramento do evento, no sábado (23 de novembro).
Veja as fotos dos melhores momentos do happy hour na galeria de fotos de Carlos Alberto Silva.