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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Happy hour lança o Pedra Azul Summit 2024 na Rede Gazeta

Publicado em
28 ago 2024 às 14:07
Bruno Chieppe, Kaumer Chieppe, Café Lindenberg, Marcello Moraes e Décio Chieppe
Bruno Chieppe (Águia Branca), Kaumer Chieppe (Águia Branca),  o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg, o diretor-geral da Rede Gazeta Marcello Moraes e Décio Chieppe (Águia Branca): vem aí o Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva
Foi dada a largada para o Pedra Azul Summit 2024, o maior encontro de líderes políticos e empresariais do ES, em happy hour nesta terça-feira (27), na Rede Gazeta, a realizadora do evento.  O evento deste ano será após as eleições municipais, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, na Pousada Pedra Azul. Os convidados foram recebidos pelo presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, e pelo diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
Durante o happy hour, foram apresentados temas da edição 2024, entre eles o cenário econômico pós-eleições e o papel da Inteligência Artificial nas empresas. O programa "Fim de Expediente"., com Teco Medina, Dan Stulbach e José Godoy, está confirmado mais uma vez para a noite de sexta-feira (22 de novembro), ao vivo de Pedra Azul para todo o Brasil. E a banda Biquini promete apresentar seus maiores sucessos no almoço de encerramento do evento, no sábado (23 de novembro).  
Veja as fotos dos melhores momentos do happy hour na galeria de fotos de Carlos Alberto Silva. 
Marcelo Moraes, Dejair Cordeiro, Café Lindenberg e Gustavo Knupp
Marcello Moraes, Dejair Cordeiro (Unimed Vitória), Café Lindenberg e Gustavo Knupp ((Unimed Vitória) Crédito: Carlos Alberto Silva
Ítalo Campos, Claudia Nicchio (Centro do Comércio de Café de Vitória), Luiz Claudio Allemand (Allemand)
Ítalo Campos, Claudia Nicchio (Centro do Comércio de Café de Vitória), Luiz Claudio Allemand (Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial) Crédito: Carlos Alberto Silva
Wagner Correa (Fecomércio) e Luiz Toniato (Sesc ES)
Wagner Correa (Fecomércio) e Luiz Toniato (Sesc ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Raphael Cassaro (vice-presidente da Findes), Renata Rasseli e Mariana Perini
Raphael Cassaro (Findes), Renata Rasseli e s gerente do Estúdio Gazeta, Mariana Perini Crédito: Carlos Alberto Silva
Desiery Marchini e Munir Abud de Oliveira (Cesan)
Desiery Marchini e Munir Abud de Oliveira (Cesan) Crédito: Carlos Alberto Silva
Marcello Moraes (Rede Gazeta), Eurípedes Pedrinha (Sebrae), Carlos André de Oliveira (OCB)
Marcello Moraes (Rede Gazeta), Eurípedes Pedrinha (Sebrae), Carlos André de Oliveira (OCB) Crédito: Carlos Alberto Silva
Bruno Chieppe, Décio Chieppe, Kaumer Chieppe e Bruno Passoni 
Bruno Chieppe, Décio Chieppe e Kaumer Chieppe (Águia Branca)  e o diretor de Mercado Bruno Passoni  Crédito: Carlos Alberto Silva
Carolina Bento (Sicoob), Dejair Cordeiro e Gustavo Knupp (Unimed Vitória), Carlos André de Oliveira (OCB)
Carolina Bento (Sicoob), Dejair Cordeiro e Gustavo Knupp (Unimed Vitória) e Carlos André de Oliveira (OCB) Crédito: Carlos Alberto Silva

Happy hour do Pedra Azul Summit 2024

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