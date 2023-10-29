Maria Rita encerra Pedra Azul Summit 2023 com samba
Publicado em
29 out 2023 às 10:39
Maria Rita canta no encerramento do Pedra Azul Summit 2023Crédito: Cloves Louzada
Terminou em samba o Pedra Azul Summit 2023. A cantora Maria Rita animou os convidados no encerramento do maior encontro de líderes políticos e empresariais do Estado, promovido pela Rede Gazeta, neste sábado, na Pousada Pedra Azul, sede do evento. Filha de Elis Regina relembrou sucessos como "Eu e Você Sempre" (Jorge Aragão) e "Sorriso Aberto" (Jovelina Pérola Negra). Antes do show, a cantora recebeu fãs, o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginia Casagrande, o empresário Léo de Castro e sua Patricia, gerentes e diretores da Rede Gazeta. O show foi apresentado durante um churrasco na área de lazer da pousada.
Veja os melhores momentos da festa na galeria de Cloves Louzada e no vídeo abaixo.
Secretário Extraordinário da Reforma Tributário Bernard Appy e Marcello MoraesCrédito: Cloves Louzada
Deputado Da Vitória, Gabriela Campostrini e Victor Coelho (prefeito de Cachoeiro)Crédito: Cloves Louzada
Cristiane Matos Guimarães, Roberta Knupp, Shirley Ana Cavalieri Milanez e Karla CampanaCrédito: Cloves Louzada
Eduarda Buaiz e Claudio RezendeCrédito: Cloves Louzada
Otacílio Pedrinha, Ronaldo Tristão e Alexandre TheodoroCrédito: Cloves Louzada
Márcio e Roberta AbaurreCrédito: Cloves Louzada
Rose Favalessa e Bianca NicchioCrédito: Cloves Louzada
João Coser e Renato CasagrandeCrédito: Cloves Louzada