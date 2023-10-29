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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Maria Rita encerra Pedra Azul Summit 2023 com samba

Publicado em
29 out 2023 às 10:39
Maria Rita canta no encerramento do Pedra Azul Summit 2023
Maria Rita canta no encerramento do Pedra Azul Summit 2023 Crédito: Cloves Louzada
Terminou em samba o Pedra Azul Summit 2023. A cantora Maria Rita animou os convidados no encerramento do maior encontro de líderes políticos e empresariais do Estado, promovido pela Rede Gazeta, neste sábado, na Pousada Pedra Azul, sede do evento. Filha de Elis Regina relembrou sucessos como "Eu e Você Sempre" (Jorge Aragão) e "Sorriso Aberto" (Jovelina Pérola Negra). Antes do show, a cantora recebeu fãs, o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginia Casagrande, o empresário Léo de Castro e sua Patricia, gerentes e diretores da Rede Gazeta.  O show foi apresentado durante um churrasco na área de lazer da pousada.
Veja os melhores momentos da festa na galeria de Cloves Louzada e no vídeo abaixo. 
Bernard Appy e Marcello Moraes
Secretário Extraordinário da Reforma Tributário Bernard Appy e Marcello Moraes Crédito: Cloves Louzada
Deputado Da Vitória, Gabriela Campostrini e Victor Coelho (prefeito de Cachoeiro)
Deputado Da Vitória, Gabriela Campostrini e Victor Coelho (prefeito de Cachoeiro) Crédito: Cloves Louzada
Cristiane Matos Guimarães, Roberta Knupp, Shirley Ana Cavalieri Milanez e Karla Campana
Cristiane Matos Guimarães, Roberta Knupp, Shirley Ana Cavalieri Milanez e Karla Campana Crédito: Cloves Louzada
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende
Eduarda Buaiz e Claudio Rezende Crédito: Cloves Louzada
Otacílio Pedrinha, Ronaldo Tristão e Alexandre Theodoro
Otacílio Pedrinha, Ronaldo Tristão e Alexandre Theodoro Crédito: Cloves Louzada
Márcio e Roberta Abaurre
Márcio e Roberta Abaurre Crédito: Cloves Louzada
Rose Favalessa e Bianca Nicchio
Rose Favalessa e Bianca Nicchio Crédito: Cloves Louzada
João Coser e Renato Casagrande
João Coser e Renato Casagrande Crédito: Cloves Louzada
Milene Godoy, Patricia Castro, Renata Rasseli, Flávia Almeida, Eduarda Buaiz, Sabrina Fajardo e Bartira Almeida
Milene Godoy, Patricia Castro, Renata Rasseli, Flávia Almeida, Eduarda Buaiz, Sabrina Fajardo e Bartira Almeida Crédito: Cloves Louzada

Show de Maria Rita no Pedra Azul Summit 2023

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