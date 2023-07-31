Maria Rita é a atração musical do Pedra Azul Summit 2023 da Rede Gazeta

Ganhadora de 8 prêmios Grammy Latino, Maria Rita debutou na música há 20 anos, com o aclamado álbum "Maria Rita", que chegou a ser um dos 5 discos mais vendidos do Brasil em 2003 e lhe rendeu o disco de platina triplo. A partir de 2014, a filha de Elis Regina mergulhou de vez no universo do samba e, de lá pra cá, já lançou 5 álbuns e dois DVDs dedicados ao gênero.