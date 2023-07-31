Maria Rita é a atração musical do Pedra Azul Summit 2023 da Rede Gazeta

As principais lideranças empresariais e políticas do Espírito Santo podem começar a preparar as malas para subir as montanhas em ritmo de samba muito em breve: a cantora Maria Rita
é a atração nacional confirmada no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta,
que acontece entre 27 e 29 de outubro.
Ganhadora de 8 prêmios Grammy Latino, Maria Rita debutou na música há 20 anos, com o aclamado álbum "Maria Rita", que chegou a ser um dos 5 discos mais vendidos do Brasil em 2003 e lhe rendeu o disco de platina triplo. A partir de 2014, a filha de Elis Regina mergulhou de vez no universo do samba e, de lá pra cá, já lançou 5 álbuns e dois DVDs dedicados ao gênero.
Além de Maria Rita, quem já confirmou presença no Pedra Azul Summit foi o trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy, que farão a já tradicional apresentação ao vivo do "CBN Fim de Expediente"
direto da Pousada Pedra Azul.