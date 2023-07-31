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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Maria Rita é a atração musical do Pedra Azul Summit 2023 da Rede Gazeta

Publicado em
31 jul 2023 às 10:38
Cantora Maria Rita
Cantora Maria Rita Crédito: Divulgação
As principais lideranças empresariais e políticas do Espírito Santo podem começar a preparar as malas para subir as montanhas em ritmo de samba muito em breve: a cantora Maria Rita é a atração nacional confirmada no Pedra Azul Summit da Rede Gazeta, que acontece entre 27 e 29 de outubro.
Ganhadora de 8 prêmios Grammy Latino, Maria Rita debutou na música há 20 anos, com o aclamado álbum "Maria Rita", que chegou a ser um dos 5 discos mais vendidos do Brasil em 2003 e lhe rendeu o disco de platina triplo. A partir de 2014, a filha de Elis Regina mergulhou de vez no universo do samba e, de lá pra cá, já lançou 5 álbuns e dois DVDs dedicados ao gênero.
Além de Maria Rita, quem já confirmou presença no Pedra Azul Summit foi o trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy, que farão a já tradicional apresentação ao vivo do "CBN Fim de Expediente" direto da Pousada Pedra Azul.

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