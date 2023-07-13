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Focou na carreira

Maria Rita foge de polêmicas sobre comercial com Elis Regina

A cantora foi uma das estrelas de Best New Artist Showcase, evento oficial do Latin Grammy, na noite desta quarta-feira (12), em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 09:54

A cantora Maria Rita se apresenta no Festival Turá em São Paulo na tarde deste sábado (24) na área externa do Auditório do Ibirapuera.
A cantora Maria Rita se apresenta no Festival Turá em São Paulo, em junho de 2023, na área externa do Auditório do Ibirapuera. Crédito: Fotoarena/Folhapress
Uma das estrelas de Best New Artist Showcase, evento oficial do Latin Grammy, na noite desta quarta-feira (12), em São Paulo, Maria Rita fez uma passagem relâmpago no tapete vermelho. A cantora frustrou os jornalistas que aguardavam para comentar sobre o anúncio de uma marca de carros protagonizada por ela e pela mãe Elis Regina (1945-1982). A intérprete do "Atrás da Porta", "Romaria" e "Águas de Março", entre outros sucessos, morreu há 41 anos.
Apressada, Maria Rita não falou sobre a campanha publicitária. Ela apenas queria falar sobre sua carreira e destacou a importância da MPB na cultura brasileira. Mesmo sendo experiente, ela diz que ainda se emociona em cada premiação: "Ainda sinto frio na barriga, mesmo com todo esse tempo de história". Houve tempo apenas para uma pergunta. Mesmo com a insistência dos jornalistas, Maria Rita foi retirada pelo assessor de imprensa.
No comercial, Elis Regina é vista dirigindo uma antiga Kombi da Volkswagen no Brasil, como se estivesse viva, em um dueto com a filha que está ao volante de outro carro. A campanha está sendo investigada pelo Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), devido a reclamações de consumidores que "questionam a ética do uso Inteligência Artificial (IA) para trazer pessoas falecidas de volta à vida, como realizado na campanha.

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