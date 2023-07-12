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Sabrina Sato terá quadro no Fantástico

Apresentadora vai explorar cultura italiana em programa aos domingos na Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 18:45

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Sabrina Sato anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (12) que ganhará um quadro no Fantástico (Globo). A apresentadora vai explorar, com humor e curiosidade, a Itália.
"Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio... Um presente poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos!" disse ela.
O quadro de turismo deve dar destaque às redes sociais. Segundo a divulgação, Sabrina vai explorar lugares que viralizam nas redes sociais e influenciadores que conquistam o público com dicas.
A apresentadora compartilhou também a arrumação de malas para o país europeu. Já nos stories do Instagram, ela deu spoilers das gravações publicando fotos de ingredientes, pratos típicos italianos e pontos turísticos.

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