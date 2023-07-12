Sabrina Sato terá quadro no Fantástico

Sabrina Sato Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Sabrina Sato anunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (12) que ganhará um quadro no Fantástico (Globo). A apresentadora vai explorar, com humor e curiosidade, a Itália.

"Nem em meus sonhos mais ousados pensei que um dia faria parte do Time Fantástico! É um privilégio... Um presente poder participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há cinquenta anos!" disse ela.

O quadro de turismo deve dar destaque às redes sociais. Segundo a divulgação, Sabrina vai explorar lugares que viralizam nas redes sociais e influenciadores que conquistam o público com dicas.