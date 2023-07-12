Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pulou no público

MC Cabelinho é processado em R$48 mil por casa de evento

Cantor desmaiou após se jogar em cima do público durante uma apresentação que realizou em 2022; empresa alega danos à imagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:41

MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural em Itaquera MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural, em Itaquera, em maio de 2023
MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural em Itaquera MC Cabelinho se apresenta na Virada Cultural, em Itaquera, em maio de 2023 Crédito: Bruno Santos/Folhapress
O cantor MC Cabelinho, no ar como Hugo na novela Vai Na Fé, da TV Globo, está sendo processado em R$ 48 mil pela produtora The Choice Teen Eventos Ltda. Em julho de 2022, o cantor pulou sobre o público durante um show que realizava na balada. Na ocasião, o artista desmaiou e precisou ser levado ao camarim.
O evento, que é voltado para um público de 12 a 17 anos, diz que o comportamento do artista gerou danos à imagem da empresa. Apesar da atitude ser comum nas apresentações de MC Cabelinho, o incidente fez com que os jovens gritassem "socorro" e a situação foi registrada pelo público. O video viralizou na internet.
Diante da repercussão, o cantor usou seu Instagram para detalhar o ocorrido e informou que, apesar do susto, estava bem. "Tava fazendo o meu show na The Choice, eu inventei de pular no público. Como geral fala, como já fiz outras vezes, mas dessa vez deu ruim de verdade, mano. Eu comuniquei meus seguranças. Falei 'ó, vou pular, fica na atividade que eu vou pular no meio do público'. Quando eu pulei, esquece", disse.
O Estadão entrou em contato com a produtora e o advogado do cantor. O espaço segue aberto para atualização.

Veja Também

Preta Gil anuncia que irá se afastar das redes sociais: 'Tentei me manter sã'

Beto Lee revela ajuda de Hebe para Rita em momento tenso: 'Referência para a minha mãe'

Jojo Todynho se assusta após perrengue em banheiro de cruzeiro: "É o Titanic"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados