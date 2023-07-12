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Beto Lee revela ajuda de Hebe para Rita em momento tenso: 'Referência para a minha mãe'

Músico contou no ‘The Noite’, que vai ao ar nesta terça no SBT, que uma das guitarras da cantora foi batizada de ‘Gracinha’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 09:20

Apresentação da cantora Rita Lee no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2013
Apresentação da cantora Rita Lee no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2013 Crédito: Julia Chequer/Folhapress
Beto Lee, filho de Rita Lee, que morreu em maio aos 75 anos, disse que Hebe Camargo ajudou a cantora em um momento tenso na vida da família. Foi quando em 2008, um caminhão de equipamentos dos músicos foi roubado.
"Guitarras, bateria, baixo, limparam o caminhão. E aí a gente ficou sem instrumentos para fazer show. Foi quando a Hebe entrou em ação e comprou uma guitarra para a minha mãe, que foi apelidada de Gracinha", lembrou ele, em entrevista ao The Noite, do SBT, que vai ao ar nesta terça-feira, 11.
"Até os últimos shows, essa guitarra estava na estrada. Agora aposentou. Hebe foi uma referência para a minha mãe", disse Beto ao apresentador Danilo Gentili.
O músico também destacou que "certas guitarras não dão para tirar de casa". "Uso essa da Hebe para gravar, fazer coisas em casa. É um tesouro", comentou.
Beto Lee não deixou de citar a Outra Autobiografia, segunda autobiografia escrita por Rita Lee, e destacou o quanto ela "é uma obra de coragem". Ele considera a mãe como uma mulher corajosa "a vida inteira" e que, no final, teve a coragem de escrever sobre o que estava acontecendo com ela diariamente.
"Não foi fácil, mas, ao mesmo tempo, ela tinha a habilidade de falar das coisas, principalmente de um lance como esse, uma doença tão avassaladora quanto o câncer", finalizou.

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