Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • João Gomes usa inteligência artificial para cantar com Luiz Gonzaga em festival
Veja o vídeo

João Gomes usa inteligência artificial para cantar com Luiz Gonzaga em festival

Voz e rosto do artista pernambucano foram recriados a partir de registros antigos em show em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:44

O cantor João Gomes se apresenta na Vila Junina 2023 em Praia Grande (SP), em junho
O cantor João Gomes se apresenta na Vila Junina 2023 em Praia Grande (SP), em junho Crédito: Futura Press/Folhapress
João Gomes cantou com uma versão digital de Luiz Gonzaga no festival iFood Arraial Estrelado, que ocorreu em São Paulo neste domingo. A voz a o rosto do artista pernambucano foram recriados com o uso de inteligência artificial.
Oitenta minutos de gravações da voz original de Luiz Gonzaga foram usados para dar forma à ideia. Para as cenas do rosto dele, exibida nos telões, a ferramenta se baseou em 60 imagens.
"Poder cantar com meu maior ídolo na minha época favorita do ano, foi de longe uma das maiores realizações da minha vida", escreveu João Gomes no Instagram.
Na semana passada, a cantora Elis Regina foi revivida também com o uso de inteligência artificial. Ela aparece num comercial da Volkswagen dirigindo um carro com sua filha Maria Rita.

Veja Também

Meghan Markle deseja impulsionar carreira sem Príncipe Harry, diz jornal

"Não estou pronto": Ozzy Osbourne adia retorno aos palcos

Thaila Ayala desabafa sobre internação e cirurgia da filha: "10 dias mais longos da história"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados