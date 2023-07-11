João Gomes usa inteligência artificial para cantar com Luiz Gonzaga em festival

O cantor João Gomes se apresenta na Vila Junina 2023 em Praia Grande (SP), em junho Crédito: Futura Press/Folhapress

João Gomes cantou com uma versão digital de Luiz Gonzaga no festival iFood Arraial Estrelado, que ocorreu em São Paulo neste domingo. A voz a o rosto do artista pernambucano foram recriados com o uso de inteligência artificial.

Tudo referente a Luiz Gonzaga me encanta. O Ifood patrocinou uma ação que achei muito legal. Um dueto, usando inteligência artificial, do Rei do Baião com João Gomes. pic.twitter.com/1yOgJX6wQb — 🅱🆁🆄🅽🅾 🅰🅻🅴🅽🅲🅰🆁 (@Brunocomunika) July 11, 2023

Oitenta minutos de gravações da voz original de Luiz Gonzaga foram usados para dar forma à ideia. Para as cenas do rosto dele, exibida nos telões, a ferramenta se baseou em 60 imagens.

"Poder cantar com meu maior ídolo na minha época favorita do ano, foi de longe uma das maiores realizações da minha vida", escreveu João Gomes no Instagram.