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Carreira solo

Meghan Markle deseja impulsionar carreira sem Príncipe Harry, diz jornal

Perda do contrato teria sido gatilho para a duquesa de Sussex passar a tomar decisões profissionais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:16

Príncipe Harry e Meghan Markle no Global Citizen Live em 2021
Príncipe Harry e Meghan Markle no Global Citizen Live em 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
Meghan Markle está tomando rumos separados do Príncipe Harry no que diz respeito à sua carreira em Hollywood. Segundo o jornal Daily Mirror, a duquesa de Sussex tem apoio do marido.
Após a quebra de contrato de US$ 25 milhões (R$ 121,81 milhões) com o Spotify, o casal busca outras alternativas para dar continuidade à trajetória na mídia.
Ainda segundo o jornal, o primeiro passo é a assinatura de Meghan com a agência de talentos de Hollywood William Morris Endeavour. Astros como Dwayne Johnson, Adele e a tenista Serena Williams também são representados pela empresa.

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