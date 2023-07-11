Meghan Markle deseja impulsionar carreira sem Príncipe Harry, diz jornal

Príncipe Harry e Meghan Markle no Global Citizen Live em 2021 Crédito: Reuters/Folhapress

Meghan Markle está tomando rumos separados do Príncipe Harry no que diz respeito à sua carreira em Hollywood. Segundo o jornal Daily Mirror, a duquesa de Sussex tem apoio do marido.

Após a quebra de contrato de US$ 25 milhões (R$ 121,81 milhões) com o Spotify, o casal busca outras alternativas para dar continuidade à trajetória na mídia.