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Novo affair

Marlon Teixeira e Grazi Massafera aparecem juntos em foto

Casal também publicou imagens individuais utilizando o mesmo cenário, no último fim de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 10:41

Marlon Teixeira compartilha primeiro registro ao lado de Grazi Massafera
Marlon Teixeira compartilha primeiro registro ao lado de Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram/@marlontx
Marlon Teixeira e Grazi Massafera aqueceram os boatos de estarem vivendo um affair. Em publicação no Instagram, Teixeira compartilhou um álbum de fotos com um clique ao lado de Grazi e amigos. Os dois passaram o final de semana juntos na Península do Maraú, na Bahia.
"Quem diria que um barzinho no meio do nada faria tanta história... A vida é muito melhor com os amigos", escreveu ele, ao compartilhar uma sequência de fotos. Esta foi a primeira vez que um deles publica uma foto como casal em seu perfil.
Discretos nas redes sociais desde o início do relacionamento, Grazi e Marlon instigaram seus seguidores ao postarem fotos com o mesmo cenário de fundo em seus perfis individuais, no último fim de semana.
"Convém pedir perdão pelo clichê. O esplendor da natureza me tira o fôlego. Que Deus sempre me permita a admiração e o encanto por tamanha delicadeza, beleza, cores, encantos, ventos e sabores...", escreveu a atriz em sua versão da legenda.
Desde fevereiro, o casal já foi visto em alguns eventos e não chegou a confirmar o suposto romance. No Carnaval, Grazi afirmou que não estava "exatamente solteira".

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