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Música

Rita Lee: São Paulo recebe show que reúne sucessos da rainha do rock

‘Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert)’ promete ser uma grande celebração à carreira da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 10:17

Rita Lee durante show do Projeto Verão Sergipe 2012, em Atalaia Nova (SE). Após o show, a cantora foi levada à delegacia acusada de desacato e apologia ao crime ou ao criminoso.
Rita Lee durante show do Projeto Verão Sergipe 2012, em Atalaia Nova (SE). Após o show, a cantora foi levada à delegacia acusada de desacato e apologia ao crime ou ao criminoso. Crédito: Folhapress/Folhapress
Com um repertório recheado de grandes sucessos da rainha do rock, Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert) é o novo show do filho da cantora. O espetáculo ocorre no sábado, 29 de julho, a partir das 20h, no Vibra São Paulo (Avenida das Nações Unidas, 17.955 - Vila Almeida) e promete ser uma grande celebração à carreira de Rita Lee, que faleceu em maio deste ano. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos pela internet.
Sucessos como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra, Ando Meio Desligado, Agora Só Falta Você, On The Rocks, Mania de Você e Banho de Espuma estão no setlist escolhido por Beto.
Além da nostalgia, o evento contará também com presenças especiais como a de Fernanda Abreu, interpretando vários sucessos de Rita Lee, a da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo Maestro Adriano Machado, e ainda a participação de Luísa Sonza.
"É com enorme prazer que eu irei celebrar a vida e obra da minha mãe. Uma tarefa nada fácil, afinal são décadas de muita história e de muita música. Mas sinto que tudo tem a hora certa para acontecer. E estou pronto para encarar esse projeto como ele merece", comentou Beto sobre o projeto.

SERVIÇO

  • Uma homenagem a Rita Lee por Beto Lee (in concert)
  • QUANDO: Sábado, 29 de julho
  • HORÁRIO: 20h
  • INGRESSOS: A partir de R$ 60, na internet
  • ONDE: Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP

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