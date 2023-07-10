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Crime

Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro em 2014

Denúncia foi feita pela vítima em 2020. Condenado em primeira instância, ex-BBB ainda pode recorrer em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 14:07

Felipe Prior
Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram/@felipeprior
No último sábado (8), o ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por um estupro cometido por ele em 2014. A informação foi divulgada pelo Uol, na manhã desta segunda (10), e confirmada por Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, pelos stories do Instagram.
Segundo o portal, a condenação foi em primeira instância e o caso corre em sigilo. Prior ainda pode recorrer em liberdade.
Ainda de acordo com o Uol, na denúncia feita em 2020, a vítima relatou que Prior a segurou pelos braços e cintura e puxou seus cabelos, enquanto ela pedia para parar. Uma das provas anexadas ao processo foi o prontuário médico da vítima que atestou laceração na região genital.
Prints de mensagens entre a vítima e o réu e os depoimentos dos envolvidos também foram importantes para que a juíza Eliana Cassales, responsável pela decisão, não tivesse dúvidas de que houve crime, segundo o portal. Até a publicação deste material, Felipe Prior ainda não se manifestou.

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