Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro em 2014

Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram/@felipeprior

No último sábado (8), o ex-BBB Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por um estupro cometido por ele em 2014. A informação foi divulgada pelo Uol, na manhã desta segunda (10), e confirmada por Maira Pinheiro, uma das advogadas da vítima, pelos stories do Instagram.

Segundo o portal, a condenação foi em primeira instância e o caso corre em sigilo. Prior ainda pode recorrer em liberdade.

Ainda de acordo com o Uol, na denúncia feita em 2020, a vítima relatou que Prior a segurou pelos braços e cintura e puxou seus cabelos, enquanto ela pedia para parar. Uma das provas anexadas ao processo foi o prontuário médico da vítima que atestou laceração na região genital.