Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê e diz que teve ataques na época
Emocionada

Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê e diz que teve ataques na época

Cantora revelou que, na época, ficou ‘completamente atordoada’ com a situação e precisou tomar tranquilizante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 09:52

MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado
MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado Crédito: Instagram@lexa
Lexa e MC Guimê falaram juntos pela primeira vez na televisão sobre o caso de importunação sexual do cantor no Big Brother Brasil 23. A cantora chorou no Altas Horas ao relembrar o ocorrido e falou sobre a reconciliação com o marido.
O funkeiro e Cara de Sapato foram indiciados em abril pela polícia pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Na noite deste sábado, 8, Lexa relembrou como ficou sabendo de tudo:
"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada", disse.
"Quero inclusive agradecer o carinho das pessoas comigo. Eu conheço ele muito bem, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava. Eu gritava, tive vários ataques", continuou.
A cantora também se pronunciou sobre as críticas que recebeu ao decidir retomar o casamento com o MC: "É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram oito anos sem ele fazer nada. A gente está sujeito a cometer falhas graves, mas também está sujeito a recomeçar. É o que vale pra mim".
A declaração emocionou Guimê, que relatou como foi o processo de expulsão do reality: "Eu soube quando o Tadeu Schmidt apareceu no ao vivo e falou. Comecei a assimilar em pequenos flashes o que tinha acontecido na noite. Quando eu saí, comecei a entender tudo, fiquei muito triste por ter envolvido muito ela. Graças a Deus, ela me perdoou".

Veja Também

Xuxa fala como foi reencontrar Marlene Mattos em gravação de documentário

Madonna é vista pela primeira vez após ter sido internada na UTI

Miss Brasil 2023: Maria Brechane, do Rio Grande do Sul, é eleita vencedora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados