Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê e diz que teve ataques na época

MC Guimê com a esposa Lexa: casamento reatado Crédito: Instagram@lexa

Lexa e MC Guimê falaram juntos pela primeira vez na televisão sobre o caso de importunação sexual do cantor no Big Brother Brasil 23. A cantora chorou no Altas Horas ao relembrar o ocorrido e falou sobre a reconciliação com o marido.

O funkeiro e Cara de Sapato foram indiciados em abril pela polícia pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. Na noite deste sábado, 8, Lexa relembrou como ficou sabendo de tudo:

"Eu estava fazendo uma festa e quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, me enchi de tranquilizante. Pra ficar bem, eu fiquei completamente atordoada", disse.

"Quero inclusive agradecer o carinho das pessoas comigo. Eu conheço ele muito bem, sei que ele não estava em si. Lembro que meu amigo desligou a TV, me abraçava. Eu gritava, tive vários ataques", continuou.

A cantora também se pronunciou sobre as críticas que recebeu ao decidir retomar o casamento com o MC: "É uma história de amor, carinho e admiração. Preferi lembrar dos momentos bons. Foram oito anos sem ele fazer nada. A gente está sujeito a cometer falhas graves, mas também está sujeito a recomeçar. É o que vale pra mim".