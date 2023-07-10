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Madonna é vista pela primeira vez após ter sido internada na UTI

Aos 64 anos, Rainha do Pop foi flagrada neste domingo, 9, passeando por Nova York
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 08:59

Madonna
Madonna Crédito: Reprodução @snatchedby.shelby
Madonna foi vista publicamente pela primeira vez na tarde deste domingo, 9, desde que foi internada na UTI por uma infecção bacteriana há duas semanas. Aos 64 anos, a Rainha do Pop estava passeando pelo centro de Nova York, onde mora desde a pandemia do coronavírus, segundo informações do site PageSix.
Fotos publicadas por fãs nas redes sociais mostram Madonna caminhando sob o sol de Nova York, vestida com shorts, camiseta, tênis, óculos escuros e chapéu. De acordo com o PageSix, ela estava acompanhada de uma amiga e "andando sem problemas, apesar de um pouco lenta".
Segundo o empresário da cantora, Guy Oseary, Madonna foi encontrada no sábado, 24 de junho, inconsciente em sua casa e posteriormente teve que ser internada na UTI de um hospital privado em Nova York, chegando a ser entubada. A causa do mal súbito que atingiu a artista teria sido uma infecção bacteriana, de acordo com ele, mas a equipe médica previa uma "recuperação completa".
O episódio fez com que Madonna adiasse o início da The Celebration Tour, uma turnê em comemoração aos seus 45 anos de carreira, prevista para começar no próximo dia 15, em Vancouver, no Canadá. Novas datas para os shows ainda não foram anunciadas, mas os ingressos seguem à venda no seu site oficial.

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