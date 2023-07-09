Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento em SP

Miss Brasil 2023: Maria Brechane, do Rio Grande do Sul, é eleita vencedora

O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis, e o terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt. Maria é a 15ª representante a levar o título para o Rio Grande do Sul
Agência Estado

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 10:51

Maria Brechane foi eleita Miss Universo Brasil 2023. Representante do Estado do Rio Grande Sul, ela superou as outras 26 candidatas participantes na noite deste sábado, 8.
O anúncio foi feito ao fim do evento, que foi exibido ao vivo pelo canal do YouTube do Miss Universo Brasil, e também pela TV Meio Norte. O concurso aconteceu Pátio Welucci, no Brooklin, em São Paulo.
Agora, a estudante de jornalismo de 19 anos irá representar o País no Miss Universo 2023, que vai acontecer em El Salvador, em dezembro.
O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis, e o terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt. Maria é a 15ª representante a levar o título para o Rio Grande do Sul.
O estado lidera vitórias no concurso. Em 1963, Ieda Maria Vargas, de Porto Alegre, conquistou a coroa de Miss Universo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados