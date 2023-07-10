Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Quem é Maria Brechane, a Miss Brasil 2023 que irá representar o País no Miss Universo
Conheça

Quem é Maria Brechane, a Miss Brasil 2023 que irá representar o País no Miss Universo

Gaúcha de 19 anos também é atriz e se dedica a projetos educacionais no município de Rio Grande
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:20

Maria Eduarda Brechane é eleita Miss Universo Brasil 2023
Maria Eduarda Brechane é eleita Miss Universo Brasil 2023 Crédito: Divulgação/Miss Universo Brasil
O Miss Universo Brasil 2023 consagrou Maria Brechane como vencedora na noite deste sábado,8. Ela irá representar o País no Miss Universo, programado para dezembro, em El Salvador.
Maria é do Rio Grande do Sul, Estado que lidera o ranking de vencedoras do concurso, e se tornou a 15ª representante a levar o título para as terras gaúchas. Ela tem 19 anos e é natural do município de Rio Grande.
Além da carreira como modelo, Maria estuda Jornalismo. Nas redes sociais, a miss, que tem mais de 32 mil seguidores, se descreve também como atriz, poliglota, ativista educacional e domina libras.
Ela compartilha sua rotina com campanhas, projetos sociais na sua cidade e, principalmente, a preparação para o Miss Brasil. Em abril, ela explicou como surgiu a vontade de participar do concurso:
"Como sou modelo, me preparo há muitos anos. Mas, quando fiz 18, aflorou essa vontade de ser miss, porque é uma voz, uma personalidade que inpsira, e, como comunicadora, me cativa muito todo esse universo e o poder que ele tem na sociedade", disse em stories respondendo perguntas dos seguidores.]
Na semana passada, Maria compartilhou sua entrevista para seletiva e, ao júri, ela relatou que se preparava havia dois anos para a competição. "Vejo que preciso me provar mais que outras candidatas por ter apenas 19 anos, mas isso não interfere. Sempre estudei muito e há dois anos isso se intensificou ainda mais".
Em entrevista ao site GaúchaZH, Maria revelou ainda que praticou diferentes esportes e atua em diversas áreas: surfa, joga beach tennis, vôlei, handebol e pratica dança. Ela também contou que é ligada há anos a projetos sociais e, em agosto do ano passado, lançou o seu.
Cultuando O que É Nosso é uma iniciativa que a modelo, em parceria com o turismo do seu estado, dá palestras em diversas escolas para falar sobre história, cultura e tradição de sua cidade.

Veja Também

Madonna é vista pela primeira vez após ter sido internada na UTI

Lexa chora ao lembrar de importunação sexual de Guimê e diz que teve ataques na época

Fernanda Campos dá respostas atravessadas a críticas de seguidores no Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados