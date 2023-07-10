Quem é Maria Brechane, a Miss Brasil 2023 que irá representar o País no Miss Universo

Maria Eduarda Brechane é eleita Miss Universo Brasil 2023 Crédito: Divulgação/Miss Universo Brasil

O Miss Universo Brasil 2023 consagrou Maria Brechane como vencedora na noite deste sábado,8. Ela irá representar o País no Miss Universo, programado para dezembro, em El Salvador.

Maria é do Rio Grande do Sul, Estado que lidera o ranking de vencedoras do concurso, e se tornou a 15ª representante a levar o título para as terras gaúchas. Ela tem 19 anos e é natural do município de Rio Grande.

Além da carreira como modelo, Maria estuda Jornalismo. Nas redes sociais, a miss, que tem mais de 32 mil seguidores, se descreve também como atriz, poliglota, ativista educacional e domina libras.

Ela compartilha sua rotina com campanhas, projetos sociais na sua cidade e, principalmente, a preparação para o Miss Brasil. Em abril, ela explicou como surgiu a vontade de participar do concurso:

"Como sou modelo, me preparo há muitos anos. Mas, quando fiz 18, aflorou essa vontade de ser miss, porque é uma voz, uma personalidade que inpsira, e, como comunicadora, me cativa muito todo esse universo e o poder que ele tem na sociedade", disse em stories respondendo perguntas dos seguidores.]

Na semana passada, Maria compartilhou sua entrevista para seletiva e, ao júri, ela relatou que se preparava havia dois anos para a competição. "Vejo que preciso me provar mais que outras candidatas por ter apenas 19 anos, mas isso não interfere. Sempre estudei muito e há dois anos isso se intensificou ainda mais".

Em entrevista ao site GaúchaZH, Maria revelou ainda que praticou diferentes esportes e atua em diversas áreas: surfa, joga beach tennis, vôlei, handebol e pratica dança. Ela também contou que é ligada há anos a projetos sociais e, em agosto do ano passado, lançou o seu.