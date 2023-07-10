Fernanda Campos dá respostas atravessadas a críticas de seguidores no Instagram

Fernanda Campos, influenciadora que relatou ter sido pivô de uma traição envolvendo o jogador Neymar, usou seu perfil no Instagram para responder a algumas perguntas e comentários de internautas neste sábado, 8.
Uma das mensagens recebidas dizia "para de 'pegar' o macho dos outros, rapariga". "Se achar ruim, pego o seu também [risos]. Vai ouvir a história por completo, gente", respondeu.
Outro comentário insinuava que Fernanda Campos busca apenas chamar atenção: "Quer 'Ibope', né?". "Quero, e obrigado por me dar, tá?", respondeu.