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Babado

Fernanda Campos dá respostas atravessadas a críticas de seguidores no Instagram

Influenciadora ficou conhecida por ter sido pivô de traição envolvendo o jogador Neymar recentemente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 11:14

Fernanda Campos
Fernanda Campos Crédito: Reprodução/Instagram/@feercamppos
Fernanda Campos, influenciadora que relatou ter sido pivô de uma traição envolvendo o jogador Neymar, usou seu perfil no Instagram para responder a algumas perguntas e comentários de internautas neste sábado, 8.
Uma das mensagens recebidas dizia "para de 'pegar' o macho dos outros, rapariga". "Se achar ruim, pego o seu também [risos]. Vai ouvir a história por completo, gente", respondeu.
Outro comentário insinuava que Fernanda Campos busca apenas chamar atenção: "Quer 'Ibope', né?". "Quero, e obrigado por me dar, tá?", respondeu.

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