5 dicas para abandonar de vez o vício em cigarro

O vício em cigarro é um problema de saúde pública que pode afetar o organismo de diferentes maneiras. Isso porque ele contém milhares de substâncias químicas, muitas delas tóxicas e cancerígenas, capazes de provocar danos progressivos ao corpo. O hábito de fumar aumenta o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e diversos tipos de câncer, além de favorecer complicações que podem colocar a vida em risco.