5 dicas para aproveitar os dias frios sem comprometer o emagrecimento

Quando o frio chega, é comum deixar as saladas de lado e buscar conforto em sopas, chocolate quente, cafés encorpados e refeições mais substanciosas para ajudar a aquecer o corpo. O problema é que essas preparações costumam ser mais calóricas e, quando consumidas em excesso e com frequência, acabam atrapalhando quem deseja emagrecer, contribuindo para o ganho de peso.