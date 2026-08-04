Homem é preso após agredir mãe idosa e provocar vazamento de gás no ES

Um homem de 48 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), suspeito de agredir a própria mãe, uma idosa de 75 anos, no bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele também rompeu a mangueira de uma botija de gás, provocando um vazamento na residência.
Aos policiais, a idosa contou que sofre agressões e ameaças frequentes do filho e que precisou se abrigar na casa de vizinhos. Ao chegarem ao imóvel, os militares sentiram um forte cheiro de gás e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar, que realizou os procedimentos de segurança e eliminou o risco de explosão.
O suspeito foi localizado na residência e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por injúria real e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).