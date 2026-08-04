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Mutirão retira cerca de 400 kg de fios inutilizados em postes de Colatina

Cabos sem uso foram recolhidos durante ação no Centro da cidade para reduzir a poluição visual e organizar a fiação aérea

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 17:10

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

04 ago 2026 às 17:10
Cerca de 400 kg de fios retirados em rua de Colatina em um dia
Cerca de 400 kg de fios retirados em rua de Colatina em um dia Divulgação/Prefeitura de Colatina

Cerca de 400 quilos de fios inutilizados foram retirados da Rua Expedicionário Abílio dos Santos, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, durante um mutirão realizado na manhã de domingo (2). Segundo a prefeitura, o objetivo da ação é eliminar cabos inutilizados que permanecem nos postes, melhorando o aspecto visual das vias e aumentando a organização do espaço urbano.


Todo o material recolhido foi encaminhado ao aterro sanitário para destinação adequada. A administração municipal informou que os mutirões também serão realizados em outros bairros da cidade, como parte de um trabalho contínuo de limpeza dos postes e da paisagem urbana.


A população pode solicitar a retirada dos cabos pendurados e inutilizados por meio do Disque-Fios, pelo WhatsApp (27) 99771-5338. Para abrir o pedido, basta enviar uma foto do local, o endereço completo e um ponto de referência.


Os serviços são realizados por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, em parceria com operadoras de telecomunicações e a concessionária de energia que atende o município.

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