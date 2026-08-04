Erva-doce: 7 benefícios da planta para a saúde e formas de consumo

Graças à presença de antioxidantes e de minerais como o potássio, a erva-doce pode colaborar para a saúde do coração. O potássio participa do equilíbrio da pressão arterial, enquanto os antioxidantes ajudam a reduzir danos causados às células dos vasos sanguíneos. Embora não substitua tratamentos médicos, seu consumo pode fazer parte de uma alimentação voltada para a prevenção de doenças cardiovasculares, desde que aliado a um estilo de vida saudável.