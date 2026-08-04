Dia dos Pais: preço de presentes pode variar até 165%, aponta Procon

Comprar um presente para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9), pode pesar no bolso de quem não pesquisa preços antes de realizar a compra. Segundo levantamento do Procon Vitória, um mesmo produto pode apresentar variação de até 165%, dependendo da loja escolhida. O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de julho, com o objetivo de comparar os valores praticados por diferentes estabelecimentos.
Foram analisados 50 itens vendidos em lojas on-line e que costumam ser procurados nesta época do ano, divididos nas categorias camisas de time, vinhos, eletrônicos, livros e itens diversos. Os valores coletados referem-se ao preço à vista no período da pesquisa e podem sofrer alterações.
Para quem quer comprar a camisa do time do coração do pai, será preciso pesquisar antes de fechar a compra. Segundo o Procon Vitória, os uniformes de futebol lideram as variações de preços encontradas na pesquisa. A camisa do Botafogo 2025 registrou a maior variação de preços: o mesmo produto estava custando R$ 94,99 na Netshoes e R$ 251,74 na Centauro, uma variação de 165,02%.
Para os palmeirenses, a variação pode chegar a 66,21%. A camisa foi encontrada por R$ 180,49 na Magazine Luiza e por R$ 299,99 na Decathlon.
Segundo o levantamento, o livro que apresentou a maior variação foi Pai Rico, Pai Pobre, encontrado por R$ 35,90 na Amazon e por R$ 71,11 na Travessa, uma diferença de 98,08%. Já O Pai Estoico teve variação de 27,22%, custando R$ 48,90 na Amazon e R$ 62,21 na Travessa.
Na categoria de eletrônicos, o smartphone Xiaomi Redmi Note 15 (preto), com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, registrou uma das maiores variações da pesquisa: 117,05%. Em seguida, aparece o Samsung Galaxy A17, com 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, câmera de 50 MP e tela de 6,7 polegadas, que apresentou variação de 52,23%.
Embora essas categorias tenham apresentado variações menores, pesquisar preços continua sendo importante para evitar gastos desnecessários. Entre os perfumes, o Pour Homme Eau de Toilette registrou a maior diferença, com variação de 64,22%, sendo encontrado por R$ 242,96 na Magazine Luiza e por R$ 399 nas Casas Bahia e Extra.
Para quem deseja presentear o pai com vinho, a variação de preços pode chegar a 52,05%. Entre os produtos pesquisados, o vinho tinto Seleção Miolo Seco Cabernet/Merlot apresentou a maior diferença da categoria.
Quando o assunto é itens diversos, as variações foram as menores da pesquisa. O copo térmico sem tampa Mate Black 473 ml apresentou diferença de 28,6%, seguido pelo copo térmico Arell – Tulip Pint 500 ml, com variação de 24,96%.
O relatório também comparou os menores preços dos produtos em relação ao mesmo período do ano passado. O item com a maior alta foi o copo térmico Arell – Tulip Pint. Em 2026, o menor preço encontrado foi de R$ 132,99, enquanto em 2025 havia sido de R$ 92 – aumento de 44,55%.
A pesquisa também apontou reduções de preços. O perfume Lord apresentou a maior economia para o consumidor, com queda de 23,8% no menor preço encontrado, passando de R$ 78,99 para R$ 60,19.
A expectativa é de que o Dia dos Pais movimente R$ 197,4 milhões no comércio capixaba neste ano. A estimativa é do Connect Fecomércio-ES, que projeta crescimento de 4,9% nas vendas em relação a 2025 e o maior volume registrado nos últimos dez anos.
Segundo o levantamento, vestuário e calçados devem liderar as vendas da data, com previsão de movimentar R$ 93,4 milhões. O estudo também aponta que os consumidores estão mais atentos aos preços e tendem a comparar mais antes de comprar.