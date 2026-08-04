Dia dos Pais: preço de presentes pode variar até 165%, aponta Procon

Comprar um presente para o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (9), pode pesar no bolso de quem não pesquisa preços antes de realizar a compra. Segundo levantamento do Procon Vitória, um mesmo produto pode apresentar variação de até 165%, dependendo da loja escolhida. O levantamento foi realizado nos dias 27 e 28 de julho, com o objetivo de comparar os valores praticados por diferentes estabelecimentos.





Foram analisados 50 itens vendidos em lojas on-line e que costumam ser procurados nesta época do ano, divididos nas categorias camisas de time, vinhos, eletrônicos, livros e itens diversos. Os valores coletados referem-se ao preço à vista no período da pesquisa e podem sofrer alterações.