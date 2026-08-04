Dia dos Pais: conheça o significado espiritual da figura paterna em nossa vida

No entanto, nem todas as histórias são marcadas por uma relação saudável com o pai . Feridas como abandono, rejeição, críticas excessivas ou ausência emocional podem gerar bloqueios que se refletem em diversas áreas da vida, especialmente nos relacionamentos, na autoestima e até na prosperidade financeira. Isso não significa que a pessoa esteja condenada a repetir esses padrões, mas que existe um convite para reconhecer essas dores e trabalhar sua cura.