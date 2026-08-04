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Que tristeza!

Gabriel Medina anuncia perda do primeiro filho cinco dias depois de seu casamento

O tricampeão mundial de surfe confirmou a informação nesta terça-feira (4)

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 16:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 ago 2026 às 16:51
Gabriel Medina e Isabella Arantes
Reprodução

Cinco dias depois de transformar o próprio casamento em um anúncio emocionante de que seria pai pela primeira vez, Gabriel Medina revelou que ele e a esposa, Isabella Arantes, perderam o bebê que esperavam.

O tricampeão mundial de surfe confirmou a informação ao GE nesta terça-feira (4), ao informar que a gestação não evoluiu após o exame morfológico realizado no terceiro mês de gravidez.


Segundo o atleta, o exame constatou que a gestação havia sido interrompida ainda na fase fetal. Medina não deu detalhes sobre o diagnóstico, mas pouco depois da confirmação, compartilhou uma mensagem de esperança em seus Stories. Em inglês, publicou a frase "Have faith, don't rush" (Tenha fé, não se apresse), sinalizando o momento delicado vivido pelo casal.


A notícia contrasta com a celebração vivida na última quinta-feira (30), quando Medina e Isabella se casaram em uma cerimônia intimista na praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Durante os votos, o surfista surpreendeu familiares e amigos ao revelar que os dois esperavam o primeiro filho.


"Deus sempre me surpreende com os presentes da vida. E nos deu o maior deles: o nosso filho. Tem até amigo meu descobrindo agora, mas beleza", disse na ocasião.


O anúncio da gravidez rapidamente repercutiu nas redes sociais, já que nem familiares nem parte dos amigos próximos sabiam da gestação. O casal havia ficado noivo poucas semanas antes do casamento e escolheu compartilhar a novidade apenas durante a cerimônia, em um dos momentos mais marcantes da celebração.


Apesar da perda gestacional, Medina mantém a agenda esportiva. O surfista embarca para Teahupo'o, no Taiti, onde disputará a próxima etapa do Circuito Mundial da WSL. Medalhista olímpico e tricampeão mundial, ele ocupa atualmente a quarta colocação do ranking após seis das 13 etapas da temporada.


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