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Dia dos Pais

Festival gratuito de música e gastronomia agita a Serra com programação especial de Dia dos Pais

Evento gratuito terá três dias de shows, gastronomia, cervejas artesanais e programação especial para o Dia dos Pais no Parque da Cidade
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 10:02

Festival Capixaba de Inverno terá shows de Dona Fran e Pele Morena
Festival Capixaba de Inverno terá shows de Dona Fran e Pele Morena João Victor Lima / Divulgação Pele Morena

A segunda edição do Festival Capixaba de Inverno promete movimentar a Serra com três dias de música, gastronomia e atrações para toda a família. Entre os dias 7 e 9 de agosto, o Parque da Cidade, em Laranjeiras, recebe uma programação gratuita com shows de Dona Fran, Graciella D' Ferraz, Jackson Lima, Samba Jr., Pele Morena e outras atrações capixabas.


O festival reúne diferentes estilos musicais, como rock, samba, pagode, chorinho e bossa nova, e encerra a programação no domingo com uma edição especial em homenagem ao Dia dos Pais.


Na sexta-feira (7), a abertura ficará por conta da banda Disco Voador, seguida pelo show de Dona Fran, que apresenta um repertório com clássicos de artistas como Queen, Janis Joplin e Led Zeppelin.


No sábado (8), sobem ao palco Raiz Nativa, Graciella D' Ferraz, com o espetáculo "Deluxe", e Jackson Lima.

Jackson Lima no "Na Vista In Concert" Marcela Sampaio

Já no domingo (9), a programação começa às 12h30 com um almoço ao som do Grupo 522, que traz clássicos do chorinho e da bossa nova. Ao longo da tarde, o público também poderá acompanhar o show infantil da banda Macakids e as apresentações de Samba Jr. e Pele Morena, responsáveis pelo encerramento do festival.

Gastronomia e atrações para toda a família

Além dos shows, o Festival Capixaba de Inverno aposta em uma experiência gastronômica inspirada no conceito "Brasa e Beer". O público encontrará estações de churrasco com cortes preparados na brasa, fogo de chão, técnicas de defumação, cervejas artesanais produzidas no Espírito Santo e uma adega com seleção de vinhos.


A estrutura do evento também contará com espaço infantil, área de recreação, serviços de beleza voltados ao público feminino e sorteio de uma bicicleta elétrica para consumidores que acumularem R$ 100 em compras durante o festival.

Programação completa

Sexta-feira (7)

  • 17h – Abertura com DJ
  • 18h – Disco Voador
  • 21h – Dona Fran

Sábado (8)

  • 16h – Abertura com DJ
  • 17h30 – Raiz Nativa
  • 19h30 – Graciella D' Ferraz
  • 21h30 – Jackson Lima

Domingo (9) – Especial Dia dos Pais

  • 12h30 – Grupo 522
  • 15h – Macakids
  • 16h – Samba Jr.
  • 18h – Pele Morena

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