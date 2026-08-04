Festival gratuito de música e gastronomia agita a Serra com programação especial de Dia dos Pais

A segunda edição do Festival Capixaba de Inverno promete movimentar a Serra com três dias de música, gastronomia e atrações para toda a família. Entre os dias 7 e 9 de agosto, o Parque da Cidade, em Laranjeiras, recebe uma programação gratuita com shows de Dona Fran, Graciella D' Ferraz, Jackson Lima, Samba Jr., Pele Morena e outras atrações capixabas.





O festival reúne diferentes estilos musicais, como rock, samba, pagode, chorinho e bossa nova, e encerra a programação no domingo com uma edição especial em homenagem ao Dia dos Pais.





Na sexta-feira (7), a abertura ficará por conta da banda Disco Voador, seguida pelo show de Dona Fran, que apresenta um repertório com clássicos de artistas como Queen, Janis Joplin e Led Zeppelin.





No sábado (8), sobem ao palco Raiz Nativa, Graciella D' Ferraz, com o espetáculo "Deluxe", e Jackson Lima.