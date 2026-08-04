Festival gratuito de música e gastronomia agita a Serra com programação especial de Dia dos Pais

A segunda edição do Festival Capixaba de Inverno promete movimentar a Serra com três dias de música, gastronomia e atrações para toda a família. Entre os dias 7 e 9 de agosto, o Parque da Cidade, em Laranjeiras, recebe uma programação gratuita com shows de Dona Fran, Graciella D' Ferraz, Jackson Lima, Samba Jr., Pele Morena e outras atrações capixabas.
O festival reúne diferentes estilos musicais, como rock, samba, pagode, chorinho e bossa nova, e encerra a programação no domingo com uma edição especial em homenagem ao Dia dos Pais.
Na sexta-feira (7), a abertura ficará por conta da banda Disco Voador, seguida pelo show de Dona Fran, que apresenta um repertório com clássicos de artistas como Queen, Janis Joplin e Led Zeppelin.
No sábado (8), sobem ao palco Raiz Nativa, Graciella D' Ferraz, com o espetáculo "Deluxe", e Jackson Lima.
Já no domingo (9), a programação começa às 12h30 com um almoço ao som do Grupo 522, que traz clássicos do chorinho e da bossa nova. Ao longo da tarde, o público também poderá acompanhar o show infantil da banda Macakids e as apresentações de Samba Jr. e Pele Morena, responsáveis pelo encerramento do festival.
Além dos shows, o Festival Capixaba de Inverno aposta em uma experiência gastronômica inspirada no conceito "Brasa e Beer". O público encontrará estações de churrasco com cortes preparados na brasa, fogo de chão, técnicas de defumação, cervejas artesanais produzidas no Espírito Santo e uma adega com seleção de vinhos.
A estrutura do evento também contará com espaço infantil, área de recreação, serviços de beleza voltados ao público feminino e sorteio de uma bicicleta elétrica para consumidores que acumularem R$ 100 em compras durante o festival.