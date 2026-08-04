Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Uma jovem de 20 anos foi presa com 21 quilos de drogas e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O nome dela não foi divulgado.





Segundo a Polícia Militar, ela retornava do Rio de Janeiro com o carregamento, que seria utilizado para abastecer o tráfico de drogas no município. De acordo com o comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, a abordagem ocorreu na Rodovia ES 496.





As drogas e as armas estavam em uma mala transportada no carro em que a suspeita viajava. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros.





"O resultado da operação foi a apreensão de aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 mm, armamento de alto poder ofensivo que certamente seria empregado por organizações criminosas em nossa região", afirmou o tenente-coronel.





A suspeita, as drogas e as armas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, encaminhada ao sistema prisional.