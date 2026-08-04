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Tráfico

Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro

Publicado em

04 ago 2026 às 10:37

Uma jovem de 20 anos foi presa com 21 quilos de drogas e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros na localidade de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (4). O nome dela não foi divulgado.


Segundo a Polícia Militar, ela retornava do Rio de Janeiro com o carregamento, que seria utilizado para abastecer o tráfico de drogas no município. De acordo com o comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho, a abordagem ocorreu na Rodovia ES 496. 


As drogas e as armas estavam em uma mala transportada no carro em que a suspeita viajava. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 milímetros.


"O resultado da operação foi a apreensão de aproximadamente 20 quilos de maconha, um quilo de crack e duas submetralhadoras calibre 9 mm, armamento de alto poder ofensivo que certamente seria empregado por organizações criminosas em nossa região", afirmou o tenente-coronel.


A suspeita, as drogas e as armas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e, após os procedimentos de praxe, encaminhada ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Publicado em 04/08/2026 às 11:49
Idosa morre atropelada por moto em Castelo
Idosa morreu após ser atropelada por ciclomotor em Castelo Redes sociais

Uma idosa de 75 anos morreu após ser atropelada por um ciclomotor na manhã desta terça-feira (4), no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Castelo, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo também ficou ferido e foi encaminhado à mesma unidade.

 

De acordo com a PM, o acidente aconteceu por volta das 7h50, quando a vítima atravessava a Rua Dr. Adalton Santos. Após a morte ser constatada, o corpo foi recolhido pela Polícia Científica e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


Ainda segundo a corporação, após receber alta médica, o condutor do ciclomotor será encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos. O veículo foi removido para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na Polícia Militar. Em nota, a corporação afirmou que somente após o registro da ocorrência e a conclusão das oitivas haverá informações sobre os procedimentos que serão adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro São Torquato

Homem em situação de rua morre atropelado por caminhão em Vila Velha

Publicado em 04/08/2026 às 11:22

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado por um caminhão-trator com semirreboque no bairro São Torquato, em Vila Velha, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista, de 41 anos, afirmou que só percebeu a presença da vítima depois de colocar o veículo em movimento.


O condutor relatou que ligou o caminhão para ir trabalhar, mas identificou uma pane elétrica. Após resolver o problema, tentou sair novamente e percebeu que um dos retrovisores estava fechado. Ele abriu o espelho, voltou para a cabine e deu partida no veículo. Ao olhar pelos retrovisores, viu o homem caído no chão.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro, que teve resultado negativo para ingestão de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. Até a publicação desta reportagem, a ocorrência seguia em andamento, segundo a Polícia Civil.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Filho denunciou

Sogra é presa com arma após ameaçar a nora em Jerônimo Monteiro

Publicado em 04/08/2026 às 11:07
Arma e munições foram apreendidos e levados à delegacia de Alegre
Arma e munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Alegre Divulgação | PMES

Uma mulher de 57 anos foi presa na tarde de segunda-feira (3) após ameaçar a nora e ser flagrada com uma arma de fogo no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o filho da suspeita acionou a corporação para denunciar as ameaças.


Aos policiais, o homem relatou que a mãe estava procurando a esposa e costumava ameaçá-la. Ele também informou que a suspeita estaria armada. Durante as buscas, os militares localizaram a mulher e encontraram, no veículo em que ela estava, um revólver Rossi calibre .22 carregado com seis munições, além de outras seis munições em um coldre.


A arma foi apreendida, e a suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e, após os procedimentos, encaminhada ao sistema prisional.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Cariacica

Polícia prende grupo suspeito de arrombar e furtar lojas no ES; vídeo

Publicado em 04/08/2026 às 10:24

Quatro pessoas foram presas em Cariacica suspeitas de envolvimento no arrombamento e furto de uma loja de eletrônicos em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Além delas, um homem foi preso por receptação, após ser constatado que ele mantinha em sua posse parte dos produtos levados pelo grupo.


O crime aconteceu na madrugada do dia 29 de julho.


Segundo a Polícia Civil, as investigações permitiram identificar os veículos utilizados na ação e os suspeitos envolvidos no furto.


De acordo com a corporação, o mesmo grupo criminoso também é investigado por invadir uma loja de eletrônicos no bairro Glória, em Vila Velha, no dia 13 de julho. Na ocasião, os suspeitos utilizaram um veículo para arrombar a fachada e entrar no estabelecimento.


As prisões foram realizadas por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, com apoio da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar.


A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre a investigação e as prisões serão repassados em uma coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (4).

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Do Contorno até Aracruz

Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

Publicado em 04/08/2026 às 06:04
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realia  na manhã desta terça-feira (4) a escolta de uma carga indivisível superdimensionada na BR 101, no Espírito Santo. A peça, que parece uma roda gigante, tem largura excepcional de 8,56 metros, exigindo, segundo a PRF, adoção de medidas especiais para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.


O transporte percorrerá aproximadamente 107,6 quilômetros, saindo da Rodovia do Contorno, na Serra (BR 101, km 275) com destino à Rodovia ES-440, em Aracruz, passando pelo entroncamento da BR 101 com a ES 264. Não há informações sobre a função da peça e para qual empresa ela será levada.


A escolta de conjuntos transportadores de cargas indivisíveis e excedentes em peso e/ou dimensões é uma atribuição da Polícia Rodoviária Federal, prevista em sua competência de assegurar a segurança dos usuários das rodovias federais. Além da execução do serviço, cabe à PRF credenciar, fiscalizar e adotar as medidas necessárias para o transporte seguro de cargas superdimensionadas.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Transtorno

Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras

Publicado em 03/08/2026 às 21:54

Moradores de Colinas de Laranjeiras, na Serra, ficaram sem gás encanado durante horas após a rede de distribuição sofrer avaria, nesta segunda-feira (3). A situação aconteceu durante a implementação de iluminação pública pela Prefeitura da Serra na Avenida Braúna. 


Segundo a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás canalizado no Espírito Santo, o reparo já foi concluído ainda nesta segunda-feira. No entanto, até as 20h30 alguns moradores ainda se encontravam sem gás em casa. 


Equipes permaneceram no local para restabelecer o fornecimento no bairro. A companhia reforçou que não há riscos à segurança da população nem impactos ao meio ambiente e que, mantém seus canais de atendimento à disposição da população pelos telefones 0800 595 0197, 117 ou pelo e-mail [email protected]A empresa não informou quantos imóveis foram afetados.

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A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Imagem de destaque

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Publicado em 03/08/2026 às 20:10
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos. Leitor A Gazeta

Uma colisão entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (3). Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade, enquanto o outro motorista saiu ileso.


De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu no km 125,8 da rodovia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas para o atendimento da ocorrência. Imagens do local mostram que uma das vítimas foi resgatada em meio às ferragens.


A pista foi interditada durante os trabalhos e liberada às 18h43, segundo a Ecovias. As causas da colisão e o estado de saúde atualizado da vítima não foram informados.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Incêndio

Lancha pega fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória

Publicado em 03/08/2026 às 19:58
Lancha pegou fogo na marina do Sambão do Povo, em Vitória Vinicius Colini

Uma lancha pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (3), na marina do Sambão do Povo, em Vitória. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo foi acionada para combater as chamas.


Uma das ocupantes da embarcação relatou ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que um grupo, dividido em duas lanchas, fazia um passeio na baía de Vitória, comemorando o aniversário de uma amiga, quando o incêndio começou. Cinco pessoas estavam na embarcação e foram resgatadas pelos ocupantes do segundo veículo.


“Estava tudo bem. Quando a gente estava chegando aqui na marina, começou uma fumaça preta. A gente abriu pra olhar e vimos que o fogo já estava se expandindo, aí a outra lancha veio e ajudou a gente a sair. Ninguém se feriu”, relatou.


Segundo a mulher, não foi possível identificar o que provocou o incêndio. "A lancha parou, a gente foi olhar e viu que a parte do acesso geral já estava começando a pegar fogo. Um amigo pediu água para tentar apagar, mas nada adiantava. Foi tudo muito silencioso, não deu sinal de nada. A gente só viu que estava pegando fogo."


Em nota, a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) informou que as circunstâncias, causas e eventuais responsabilidades pelo acidente da navegação, no âmbito das atribuições da Autoridade Marítima, serão apuradas por meio de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). 


"Após sua conclusão e o cumprimento das formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo para apreciação", finalizou a CPES. 


A reportagem solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento da corporação.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Estradas

Carreta com contêineres tomba no Contorno de Iconha, na BR 101

Publicado em 03/08/2026 às 19:00
Carreta carregando contêiners tomba no trevo de Iconha
Redes sociais

Uma carreta carregada com contêineres tombou na tarde desta segunda-feira (3), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o motorista não ficou ferido. Apesar do acidente, não houve interdição da pista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rio Bananal

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 8 e 12 anos no ES

Publicado em 03/08/2026 às 18:17

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de estuprar duas sobrinhas, de 8 e 12 anos, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele compareceu à delegacia acompanhado de um advogado nesta segunda-feira (3), mas acabou detido porque já havia um mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Justiça.


De acordo com as investigações, o suspeito passou a se aproximar das meninas após a morte do irmão. A corporação informou que ele confessou ter abusado sexualmente da adolescente de 12 anos, mas negou ter estuprado a criança de 8 anos.


Após a prisão, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada a presos por crimes sexuais. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas, 

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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