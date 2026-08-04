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Jovens talentos

Com foco em IA, Nestlé abre inscrições para Programa Trainee 2027

Prazo para se inscrever vai até 9 de setembro, com jornada de capacitação e foco em inteligência artificial e tecnologia

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 11:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 ago 2026 às 11:35
oportunidades para jovens recém formados, trainee
Oportunidades para jovens recém formados para atuar em grandes empresas Pixabay

A Nestlé está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027. Com o tema “Você já faz parte dessa história”, a empresa oferece oportunidades por todo o país, com foco em inteligência artificial e tecnologia. A empresa não informou o valor da remuneração.


Os candidatos podem se inscrever em áreas como Supply Chain (Cadeia de Suprimentos), Marketing, Gestão de Pessoas, Vendas, E-commerce, Engenharia, Qualidade, entre outros setores.


A seleção é aberta a profissionais formados em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo —, concluído entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026.

A Nestlé oferece remuneração compatível com o mercado, assistência médica, odontológica e farmacêutica (medicamentos), previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, desconto em produtos, licenças parentais e vale-refeição, além de acesso ao Programa de Bem-Estar, uma rede on-line de nutricionistas, psicólogos, atividades físicas, entre outros.


O prazo para se inscrever vai até 9 de setembro, na página oficial do programa.


De acordo com a empresa, a novidade desta edição é o foco no desenvolvimento profissional contínuo em tecnologia digital. Com isso, a companhia vai oferecer masterclasses on-line e uma trilha de capacitação exclusiva focada em tecnologia e Inteligência Artificial (IA) para todos os inscritos, independentemente de avançarem ou não para as etapas finais de contratação.

Ao se inscrever, o candidato participa de testes on-line que avaliam competências e habilidades, seguidos de painéis com o time de Gestão de Pessoas, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais.


Todos os participantes recebem retorno sobre sua participação no processo, independentemente da etapa em que estiverem. Além disso, os finalistas recebem um feedback individualizado e personalizado, com insights sobre seus pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento, contribuindo para sua trajetória profissional mesmo após o encerramento da seleção.


A iniciativa tem como objetivo reforçar o compromisso da companhia com o impacto social e a empregabilidade jovem, ação que faz parte de um movimento global da marca chamado “Iniciativa pelos Jovens”.


A vice-presidente de Gestão de Pessoas da Nestlé Brasil, Martha Uribe, explica que, mais do que apenas preencher vagas, a empresa quer atuar como facilitadora e multiplicadora do conhecimento, preparando ativamente a juventude para o futuro do trabalho.


“Ao oferecermos essas trilhas, especialmente em IA, garantimos que cada jovem saia do nosso processo seletivo mais preparado e competitivo para o mercado, transformando a seleção em uma jornada de desenvolvimento real, acessível e inclusiva”, destaca a executiva.


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