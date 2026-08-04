Com foco em IA, Nestlé abre inscrições para Programa Trainee 2027

A Nestlé está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2027. Com o tema “Você já faz parte dessa história”, a empresa oferece oportunidades por todo o país, com foco em inteligência artificial e tecnologia. A empresa não informou o valor da remuneração.





Os candidatos podem se inscrever em áreas como Supply Chain (Cadeia de Suprimentos), Marketing, Gestão de Pessoas, Vendas, E-commerce, Engenharia, Qualidade, entre outros setores.





A seleção é aberta a profissionais formados em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo —, concluído entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026.