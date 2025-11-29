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Tendências de recrutamento: o que as empresas passam a olhar com mais atenção?

Ouça as observações da comentarista Andréa Salsa

Publicado em 29 de Novembro de 2025 às 11:21

Publicado em 

29 nov 2025 às 11:21
Recrutamento às cegas
O que as organizações estão olhando com mais atenção na hora de escolher um candidato Crédito: Shutterstock
Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa explica sobre as tendências atuais de recrutamento por parte das empresas. Afinal, o que as organizações passam a olhar com mais atenção na escolha dos candidatos? O currículo é importante? Sim! Mas vai a orientação: para além do currículo, a marca pessoal e a reputação do candidato são fundamentais. As redes sociais também indicam o perfil comportamental do futuro colaborador e podem ser ponto de observação. Ouça a conversa completa!
CBN VIDA PROFISSIONAL - 29-11-25

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