Tendências de recrutamento: o que as empresas passam a olhar com mais atenção?

Nesta edição do CBN Vida Profissional, a comentarista Andréa Salsa explica sobre as tendências atuais de recrutamento por parte das empresas. Afinal, o que as organizações passam a olhar com mais atenção na escolha dos candidatos? O currículo é importante? Sim! Mas vai a orientação: para além do currículo, a marca pessoal e a reputação do candidato são fundamentais. As redes sociais também indicam o perfil comportamental do futuro colaborador e podem ser ponto de observação. Ouça a conversa completa!