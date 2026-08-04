Testosterona pode 'falhar'? 5 motivos por que usar o hormônio nem sempre aumenta a força ou os músculos

"Meu relógio chegou a perguntar se eu queria registrar uma caminhada quando eu estava sentado no sofá. Olhei para o relógio e meu batimento estava em 110, 120 [por minuto]. Primeiro achei que fosse excesso de café, aí comecei a cortar tudo. No fim, a única variável que restou foi o hormônio. Eu tinha arritmias o dia inteiro. Meu coração acelerava sem motivo nenhum. Isso começou a me assustar", ele relata.