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Incêndios florestais na França revelam centenas de projetéis da Segunda Guerra Mundial

Acredita-se que as explosões ouvidas em Le Porge durante os incêndios florestais tenham sido causadas por munições antigas

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 14:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 ago 2026 às 14:34
Imagem BBC Brasil
Uma mãe e seu filho inspecionam os arredores de sua casa em Le Porge, na segunda-feira, após ela ter sido destruída por um incêndio florestal Crédito: Reuters

Incêndios florestais no sul da França revelaram um depósito de 400 projéteis e munições históricas na vila de Le Porge, de acordo com as autoridades locais.

As explosões durante os incêndios, inicialmente atribuídas à explosão de cilindros de gás, podem ter sido causadas por explosivos da Segunda Guerra Mundial detonados pelo calor, disse o comandante dos bombeiros local à imprensa local.

Mais de 100 explosões foram ouvidas na segunda noite do incêndio, segundo o prefeito Martial Zaninetti declarou à agência de notícias francesa France Info, comparando o barulho ao "som da guerra".

"Havia depósitos de munição enterrados em terrenos dentro do nosso município, mas não sabíamos disso, e eles explodiram", disse Zaninetti à agência.

As operações de desminagem permitiram que a maioria dos moradores retornasse para suas casas, porém o prefeito afirmou que certas áreas ainda estão interditadas. Mais de 180 casas na região foram destruídas pelo incêndio florestal.

Imagem BBC Brasil
Vista aérea de edifícios destruídos por um incêndio florestal em Le Porge Crédito: Reuters

Em um comunicado publicado no Instagram na segunda-feira, o prefeito escreveu que o acesso ao oceano, a um acampamento e à vila de La Jenny permanecia interditado.

As armas históricas eram tanto alemãs quanto francesas e incluíam projéteis de morteiro e projéteis antitanque, segundo informações da mídia francesa.

A descoberta ocorreu após um incêndio florestal devastar a região de Gironde, agora já foi controlado depois de queimar por cerca de 10 dias.

Imagens de Le Porge, na segunda-feira, mostravam famílias vasculhando os destroços queimados de suas casas.

Imagem BBC Brasil
A moradora Julie inspeciona os destroços da casa de seus pais após ela ter sido destruída por um incêndio florestal em Le Porge Crédito: Reuters

Na segunda-feira, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, agradeceu aos bombeiros pelos seus esforços, afirmando que "a França se manteve firme diante de uma crise sem precedentes".

Ele destacou que a luta contra os incêndios entrou em uma "nova fase" na região da Gironda, afirmando que "as pessoas evacuadas estão gradualmente retornando para suas casas".

Incêndios florestais devastaram a Europa nas últimas duas semanas, principalmente na França e na Espanha, de onde mais de 330 mil pessoas foram retiradas.

A França foi uma das regiões mais afetadas, com uma área de 42.000 hectares queimada no sudoeste, tornando-se um dos maiores incêndios florestais desde a Segunda Guerra Mundial.

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