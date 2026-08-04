GWM começa a cadastrar talentos para fábrica em Aracruz

A fábrica da Great Wall Motor (GWM) deve começar a operar somente em 2029, mas a empresa já começou a selecionar profissionais para trabalhar na unidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo. A oferta está disponível no banco de talentos, todas voltadas para quem tem nível superior.





O lançamento da unidade fabril ocorreu no final de junho, em cerimônia realizada no próprio terreno onde ficará a instalação, em Barra do Riacho, com a participação de executivos da empresa e de outras autoridades. A previsão é de que sejam gerados 9 mil empregos diretos, distribuídos em dois turnos.





Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreiras da montadora chinesa ou no perfil de LinkedIn.