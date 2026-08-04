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Oportunidades

GWM começa a cadastrar talentos para fábrica em Aracruz

Oportunidades disponíveis são para cargos de nível superior; fábrica deve começar a operar em 2029

Publicado em 04 de Agosto de 2026 às 14:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 ago 2026 às 14:25
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo
Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo Leticia Orlandi

A fábrica da Great Wall Motor (GWM) deve começar a operar somente em 2029, mas a empresa já começou a selecionar profissionais para trabalhar na unidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo. A oferta está disponível no banco de talentos, todas voltadas para quem tem nível superior.


O lançamento da unidade fabril ocorreu no final de junho, em cerimônia realizada no próprio terreno onde ficará a instalação, em Barra do Riacho, com a participação de executivos da empresa e de outras autoridades. A previsão é de que sejam gerados 9 mil empregos diretos, distribuídos em dois turnos. 


Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreiras da montadora chinesa ou no perfil de LinkedIn

Os postos estão disponíveis nos seguintes cargos: 

  • Analista de Recrutamento e Seleção | RH (1)
  • Gerente Sr. de Engenharia | Engenharia (1)
  • Analista Sr. de Tradução e Interpretação | Desenvolvimento Técnico de Projetos (1)
  • Gerente de EHS | Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional (1)
  • Analista Pl. de Segurança do Trabalho | Desenvolvimento Técnico de Projetos

A GWM oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio-academia, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, desconto em produtos e vale-alimentação.


Segundo o diretor de Relações Institucionais da GWM Brasil, Ricardo Bastos, o perfil do emprego na indústria automotiva mudou: "A mão de obra que trabalha hoje saiu da fase de produção mais difícil, de esforço físico, para um trabalho intelectual." 
Sobre a GWM em Aracruz

A previsão é que a fábrica custe US$ 1 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 5 bilhões. Esse valor, no entanto, ainda pode ser superior. As obras estão previstas para começar ainda este ano. A expectativa da montadora é de que a produção dos primeiros veículos no estado ocorra em 2029, embora pretenda adiantar o início das operações.


Durante o evento em Aracruz, o diretor de produção global da GWM, Xiangjun Meng, ressaltou que a escolha por uma segunda fábrica no Brasil — do tamanho que está sendo planejada no norte capixaba — vai ajudar a suprir uma demanda que não é atendida de forma suficiente pela primeira unidade, em Iracemápolis (SP). Lá, são produzidos cerca de 40 mil veículos por ano, enquanto a unidade capixaba vai fabricar, inicialmente, 100 mil unidades anuais, podendo chegar a 200 mil no futuro.

A fábrica da GWM será do tipo multienergia. Assim, produzirá veículos elétricos, híbridos e, possivelmente, a combustão. A intenção é montar, na planta do estado, os modelos Ora e Haval.


“Aqui vamos produzir uma plataforma multienergia, com vários tipos de motorização para atender o mercado brasileiro. Com dois turnos de trabalho, essa planta vai abrigar mais de 9 mil funcionários diretos. A intenção é colocá-la de pé o mais rápido possível, gerando emprego e impacto econômico para retribuir o esforço que o Espírito Santo fez até agora”, anunciou.


Com informações de Letícia Orlandi. 

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