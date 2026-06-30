Área próxima a porto e profissionalismo: GWM aponta motivos para instalar fábrica no ES

A montadora chinesa Great Wall Motor (GWM) escolheu o Espírito Santo para instalar a sua segunda fábrica no Brasil. O lançamento da unidade fabril ocorreu nesta terça-feira (30), em cerimônia realizada no próprio terreno onde ficará a instalação, em Barra do Riacho, Aracruz, no Norte capixaba. O evento contou com a presença de vários executivos chineses.





O Espírito Santo concorreu com outros cinco Estados e até com outros países para abrigar a montadora de carros elétricos. Para a escolha do Estado capixaba, pesaram como diferenciais a transparência e o profissionalismo, além da facilidade logística, segundo o diretor de Relações Institucionais da GWM Brasil, Ricardo Bastos.





“Estamos chegando agora como indústria. Queremos chegar aprendendo com vocês, entendendo e participando das prioridades do que for importante para o Estado”, afirmou.





Bastos destacou a seriedade e a logística estratégica do Estado. O diretor ressaltou que a nova unidade em Aracruz estará a apenas 500 metros do Portocel, facilitando a exportação para a América Latina e, futuramente, para a Europa.





“Quando a gente olha do ponto de vista da competitividade, o Espírito Santo entregou esse diferencial para decisão final”, frisou.





O investimento é visto como um marco histórico para a economia capixaba. A expectativa é que a indústria gere até 9 mil postos de trabalho de alta qualidade em seu estágio de maturidade. O foco será em mão de obra qualificada. Para isso, parcerias estão sendo iniciadas com o Senai para capacitar os trabalhadores em tecnologias de automação, eletrônica e controle de qualidade.





De acordo com o diretor da GWM, o perfil do emprego na indústria automotiva mudou: "A mão de obra que trabalha hoje saiu da fase de produção mais difícil de esforço físico para um trabalho intelectual."