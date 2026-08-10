As cidades que mais perderam e as que mais ganharam eleitores no ES

Cresceu 2,36% o número de eleitores do Espírito Santo aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, que ocorrerá em 4 de outubro. A base comparativa considera os dados atuais em relação ao pleito de 2022.





O Estado tem 2.990.490 cidadãos que podem ir às urnas neste ano, 68.984 a mais do que em 2022, quando 2.921.506 pessoas puderam escolher novos representantes políticos em território capixaba. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Oito municípios perderam eleitores no período. Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, lidera essa lista, com menos 7.509 aptos a votar. A cidade tinha 141.644 eleitores em 2022 e agora tem 134.135.





Na sequência aparece Colatina, no Noroeste capixaba, que perdeu 5.411 eleitores, saindo de 92.623 para 87.212. Também tiveram redução as cidades de Mantenópolis, Conceição do Castelo, Pancas, Alegre, Ecoporanga e João Neiva, mas em todas elas o recuo foi inferior a 600 (confira números na tabela abaixo).