As cidades que mais perderam e as que mais ganharam eleitores no ES

Cresceu 2,36% o número de eleitores do Espírito Santo aptos a votar no primeiro turno das Eleições 2026, que ocorrerá em 4 de outubro. A base comparativa considera os dados atuais em relação ao pleito de 2022.
O Estado tem 2.990.490 cidadãos que podem ir às urnas neste ano, 68.984 a mais do que em 2022, quando 2.921.506 pessoas puderam escolher novos representantes políticos em território capixaba. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Oito municípios perderam eleitores no período. Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, lidera essa lista, com menos 7.509 aptos a votar. A cidade tinha 141.644 eleitores em 2022 e agora tem 134.135.
Na sequência aparece Colatina, no Noroeste capixaba, que perdeu 5.411 eleitores, saindo de 92.623 para 87.212. Também tiveram redução as cidades de Mantenópolis, Conceição do Castelo, Pancas, Alegre, Ecoporanga e João Neiva, mas em todas elas o recuo foi inferior a 600 (confira números na tabela abaixo).
Duas cidades da Grande Vitória lideram alta
Em contrapartida, Serra e Vila Velha, duas cidades da Grande Vitória, puxaram o crescimento no número de votantes, ganhando cada uma mais de 11 mil eleitores entre as eleições gerais.
Maior colégio eleitoral do Estado, a Serra está no topo dessa estatística, com 11.895 novos votantes. Nos quatro anos analisados, o salto foi de 349.398 para 361.293.
A vice-líder é Vila Velha (segundo colégio eleitoral do Estado), onde houve ganho de 11.154 novos eleitores, que avançou 336.050 em 2022 para 347.204 em 2026.
Guarapari surge em terceiro, com acréscimo de 4.951 eleitores. O adicional é resultado do aumento de 96.661 para 101.612.
Linhares, com mais 4.118 votantes (de 118.268 para 122.386), completa o top 4.
Em 2026, os eleitores vão definir candidatos para cinco cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. No total, o eleitor terá que definir seis votos, visto que neste ano serão duas vagas para o Senado Federal.
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