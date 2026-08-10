Foragido por roubo é preso em frente a supermercado na Praia do Canto

Um homem foragido da Justiça por roubo qualificado foi preso pela Guarda Municipal de Vitória em frente a um supermercado na Praia do Canto, na tarde desta segunda-feira (10).





Segundo a corporação, ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial e tinha um mandado de prisão em aberto, com pena de oito anos a cumprir, por um crime cometido em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.





Ainda conforme a Guarda, o homem já havia sido preso outras quatro vezes, por falsidade ideológica e roubo. O nome do preso não foi divulgado.