Atropelamentos com morte nas BRs do ES acendem alerta da PRF

Para a PRF, os dados reforçam a necessidade de atenção no trânsito e ajudam a identificar as principais causas desse tipo de ocorrência. Uma delas é a chamada entrada inopinada, quando o pedestre ingressa na pista de maneira repentina e imprevisível, sem que o motorista tenha tempo suficiente para reagir.





Outra situação de risco é quando o pedestre transita pela faixa de rolamento, em vez de utilizar o acostamento ou outros espaços destinados à circulação segura, como faixas de pedestres, passarelas e travessias indicadas.





"É importante que o pedestre caminhe sempre de frente para o tráfego, no sentido contrário aos veículos, para visualizar a aproximação dos automóveis", orientou a PRF.





A corporação destaca também o papel do motorista e orienta que condutores reduzam a velocidade em trechos urbanos, quando a presença de pedestres e aglomeração urbana são maiores. "Atenção total ao volante: mantenha o foco contínuo na via e evite distrações, como a utilização do celular", reforça.