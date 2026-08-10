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Segurança no trânsito

Atropelamentos com morte nas BRs do ES acendem alerta da PRF

Número de atropelamentos caiu no primeiro semestre, mas 13 pessoas morreram nas rodovias federais do Estado; PRF aponta as principais causas e orienta motoristas e pedestres

Publicado em 10 de Agosto de 2026 às 18:01

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

10 ago 2026 às 18:01
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Divulgação | PRF

O número de atropelamentos nas rodovias federais do Espírito Santo caiu no primeiro semestre de 2026, mas a redução não se repetiu na mesma proporção entre as mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 65 ocorrências com 13 mortes no período contra 74 atropelamentos e 14 mortes nos seis primeiros meses do ano passado.


Mesmo com a redução, duas pessoas morreram atropeladas, em média, a cada mês nas BRs que cortam o Estado. A média se mantém próxima à registrada em todo o ano passado, quando foram contabilizados 145 atropelamentos que resultaram em 27 mortes.

Gráfico Atropelamentos
Em azul, as mortes por acidentes em rodovias no geral; em vermelho, por atropelamento
 Arte A Gazeta

Para a PRF, os dados reforçam a necessidade de atenção no trânsito e ajudam a identificar as principais causas desse tipo de ocorrência. Uma delas é a chamada entrada inopinada, quando o pedestre ingressa na pista de maneira repentina e imprevisível, sem que o motorista tenha tempo suficiente para reagir.


Outra situação de risco é quando o pedestre transita pela faixa de rolamento, em vez de utilizar o acostamento ou outros espaços destinados à circulação segura, como faixas de pedestres, passarelas e travessias indicadas.


"É importante que o pedestre caminhe sempre de frente para o tráfego, no sentido contrário aos veículos, para visualizar a aproximação dos automóveis", orientou a PRF.


A corporação destaca também o papel do motorista e orienta que condutores reduzam a velocidade em trechos urbanos, quando a presença de pedestres e aglomeração urbana são maiores. "Atenção total ao volante: mantenha o foco contínuo na via e evite distrações, como a utilização do celular", reforça.

Denuncie

Ajude a PRF

Em situações de emergência ou ao constatar pedestres em risco na via, acione a PRF pelo telefone 191

VIDAS POR TRÁS DOS NÚMEROS
Vítimas de atropelamentos no ES
Arte A Gazeta

Domingos, Wellington, Guilherme, Manoel, Lucas e Josias são algumas das vítimas que perderam a vida em atropelamentos nas rodovias federais do Espírito Santo. Tinham histórias diferentes, mas morreram em circunstâncias semelhantes: todos foram atropelados na BR 101.





  • Manoel de Souza Barbosa, 60 anos: o motociclista tentava passar entre um Fiat Uno, estacionado na lateral da BR 101, em Sooretama, e uma carreta em movimento. O motorista do carro abriu a porta, Manoel caiu e foi atropelado pela carreta. 



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