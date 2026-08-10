Atropelamentos com morte nas BRs do ES acendem alerta da PRF

O número de atropelamentos nas rodovias federais do Espírito Santo caiu no primeiro semestre de 2026, mas a redução não se repetiu na mesma proporção entre as mortes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 65 ocorrências com 13 mortes no período contra 74 atropelamentos e 14 mortes nos seis primeiros meses do ano passado.
Mesmo com a redução, duas pessoas morreram atropeladas, em média, a cada mês nas BRs que cortam o Estado. A média se mantém próxima à registrada em todo o ano passado, quando foram contabilizados 145 atropelamentos que resultaram em 27 mortes.
Para a PRF, os dados reforçam a necessidade de atenção no trânsito e ajudam a identificar as principais causas desse tipo de ocorrência. Uma delas é a chamada entrada inopinada, quando o pedestre ingressa na pista de maneira repentina e imprevisível, sem que o motorista tenha tempo suficiente para reagir.
Outra situação de risco é quando o pedestre transita pela faixa de rolamento, em vez de utilizar o acostamento ou outros espaços destinados à circulação segura, como faixas de pedestres, passarelas e travessias indicadas.
"É importante que o pedestre caminhe sempre de frente para o tráfego, no sentido contrário aos veículos, para visualizar a aproximação dos automóveis", orientou a PRF.
A corporação destaca também o papel do motorista e orienta que condutores reduzam a velocidade em trechos urbanos, quando a presença de pedestres e aglomeração urbana são maiores. "Atenção total ao volante: mantenha o foco contínuo na via e evite distrações, como a utilização do celular", reforça.
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Domingos, Wellington, Guilherme, Manoel, Lucas e Josias são algumas das vítimas que perderam a vida em atropelamentos nas rodovias federais do Espírito Santo. Tinham histórias diferentes, mas morreram em circunstâncias semelhantes: todos foram atropelados na BR 101.
Domingos dos Santos, 63 anos: atropelado por uma motocicleta em Linhares. Ele havia saído para trabalhar.
Wellington Várzea Fernandes, 61 anos: atravessava a BR 101, no distrito de Timbuí, em Fundão, quando foi atingido por um carro e, em seguida, por um caminhão.
Guilherme Brito Neves Ferreira, 14 anos: seguia de bicicleta pelo acostamento em São Mateus e foi atingido por uma carreta.
Manoel de Souza Barbosa, 60 anos: o motociclista tentava passar entre um Fiat Uno, estacionado na lateral da BR 101, em Sooretama, e uma carreta em movimento. O motorista do carro abriu a porta, Manoel caiu e foi atropelado pela carreta.
Lucas Pancini Machado, 16 anos: o estudante dos Ifes atravessava a rodovia, em Viana, no momento em que foi atropelado por um veículo.
Josias Manga Mululo, 60 anos: foi atropelado por um motociclista ao atravessar a rodovia.