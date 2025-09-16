Estudante do Ifes morre atropelado ao atravessar na BR 101 em Viana

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:31
Um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado ao tentar atravessar a BR 101, na entrada do bairro Universal, em Viana, na noite desta terça-feira (16). A vítima foi identificada como Lucas Pancini Machado, estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele havia acabado de sair da unidade e seguia para casa, em Nova Bethânia.
De acordo com apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Lucas cursava o 2º ano de Logística.
A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal, a Ecovias 101 e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente. O Ifes também foi demandado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o