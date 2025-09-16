Home
Estudante do Ifes morre atropelado ao atravessar na BR 101 em Viana

Lucas Pancini Machado, havia saído da unidade educacional em Nova Bethânia quando foi atingido por um carro na rodovia federal; motorista fugiu do local

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:31

Lucas Pancini Machado (em destaque) morreu atropelado na noite desta terça-feira
Lucas Pancini Machado (em destaque) morreu atropelado na noite desta terça-feira Crédito: Daniel Marçal

Um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado ao tentar atravessar a BR 101, na entrada do bairro Universal, em Viana, na noite desta terça-feira (16). A vítima foi identificada como Lucas Pancini Machado, estudante do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele havia acabado de sair da unidade e seguia para casa, em Nova Bethânia.

De acordo com apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, Lucas cursava o 2º ano de Logística.

A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal, a Ecovias 101 e a Polícia Civil para obter mais informações sobre o acidente. O Ifes também foi demandado. Assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

