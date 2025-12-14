Violência contra a mulher

Homem agride ex-esposa e quebra ambulância que a atendia em Boa Esperança

No momento do ataque, o suspeito estava com outro homem de moto e portava um facão, barra de ferro e pedra; a vítima informou possuir medida protetiva de urgência vigente contra o ex-companheiro

André Borghi Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 11:36

A ambulância teve um dos vidros quebrados pelo ex-companheiro da mulher que era atendida no veículo Crédito: Divulgação/Samu - CIM Norte

Um homem quebrou a janela de uma ambulância do Samu enquanto a equipe realizava o atendimento da-ex-companheira dele, que havia sido vítima de agressão momentos antes. O caso ocorreu no distrito de Bela Vista, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desse sábado (13).

A mulher estava em um bar com o ex-companheiro, onde consumiram bebidas alcoólicas. De acordo com a vítima, quando ela foi até uma lanchonete, o homem, embriagado e com ciúmes, iniciou agressões verbais e físicas, arremessando uma cadeira plástica contra a cabeça dela, causando ferimento. Ela se abrigou na lanchonete e acionou o Samu/192, enquanto o ex-marido fugiu do local.

Assim que a equipe médica do Samu/192 chegou ao local, o atendimento à vítima foi iniciado dentro da ambulância. Nesse momento, os profissionais foram surpreendidos pelo suspeito, que estava acompanhado de outro homem em uma moto, portando facão, barra de ferro e pedra.

O condutor saiu rapidamente ao ser perseguido pelos suspeitos, ao tentar mais agressão contra a ex-companheira e a equipe. Mesmo assim, a ambulância foi atingida e o vidro acabou quebrado. O condutor da ambulância foi direto à sede da Polícia Militar (PM) de Boa Esperança, por estar sendo perseguido, e em seguida conduziu a paciente ao hospital Cristo Rei, no município.

A PM foi ao hospital e conversou com a vítima, que relatou todo o ocorrido. A mulher informou que possui medida protetiva de urgência vigente contra o ex-companheiro, que não foi localizado.

A Polícia Civil (PC) informou que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Boa Esperança e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da mulher.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) foi procurada pela reportagem para mais detalhes do caso.

