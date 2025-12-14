Instituto renova alerta de temporais para quase todo o ES

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:31
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo — de menor grau de severidade na escala do órgão — para o Espírito Santo, neste domingo (14), de chuvas intensas. O aviso está em vigor e é válido até as 10h de segunda-feira (15).
O alerta amarelo de tempestade vale para 76 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Os municípios afetados são:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o