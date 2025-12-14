Home
Instituto renova alerta de temporais para quase todo o ES

Aviso vale até as 10 horas de segunda-feira (15) para 76 cidades do Estado

Redação de A Gazeta

14 de dezembro de 2025

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo — de menor grau de severidade na escala do órgão — para o Espírito Santo, neste domingo (14), de chuvas intensas. O aviso está em vigor e é válido até as 10h de segunda-feira (15).

O alerta amarelo de tempestade vale para 76 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Os municípios afetados são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Boa Esperança
  14. Bom Jesus do Norte
  15. Brejetuba
  16. Cachoeiro de Itapemirim
  17. Cariacica
  18. Castelo
  19. Colatina
  20. Conceição do Castelo
  21. Divino de São Lourenço
  22. Domingos Martins
  23. Dores do Rio Preto
  24. Ecoporanga
  25. Fundão
  26. Governador Lindenberg
  27. Guaçuí
  28. Guarapari
  29. Ibatiba
  30. Ibiraçu
  31. Ibitirama
  32. Iconha
  33. Irupi
  34. Itaguaçu
  35. Itapemirim
  36. Itarana
  37. Iúna
  38. Jaguaré
  39. Jerônimo Monteiro
  40. João Neiva
  41. Laranja da Terra
  42. Linhares
  43. Mantenópolis
  44. Marataízes
  45. Marechal Floriano
  46. Marilândia
  47. Mimoso do Sul
  48. Montanha
  49. Mucurici
  50. Muniz Freire
  51. Muqui
  52. Nova Venécia
  53. Pancas
  54. Pinheiros
  55. Piúma
  56. Ponto Belo
  57. Presidente Kennedy
  58. Rio Bananal
  59. Rio Novo do Sul
  60. Santa Leopoldina
  61. Santa Maria de Jetibá
  62. Santa Teresa
  63. São Domingos do Norte
  64. São Gabriel da Palha
  65. São José do Calçado
  66. São Mateus
  67. São Roque do Canaã
  68. Serra
  69. Sooretama
  70. Vargem Alta
  71. Venda Nova do Imigrante
  72. Viana
  73. Vila Pavão
  74. Vila Valério
  75. Vila Velha
  76. Vitória

