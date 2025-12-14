Meteorologia

Instituto renova alerta de temporais para quase todo o ES

Aviso vale até as 10 horas de segunda-feira (15) para 76 cidades do Estado

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09:31

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo — de menor grau de severidade na escala do órgão — para o Espírito Santo, neste domingo (14), de chuvas intensas. O aviso está em vigor e é válido até as 10h de segunda-feira (15).

O alerta amarelo de tempestade vale para 76 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Os municípios afetados são:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Montanha Mucurici Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Pinheiros Piúma Ponto Belo Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

