Inmet emite novo alerta laranja de chuva para 36 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas no Espírito Santo, neste domingo (14), dessa vez de intensidade laranja — a segunda maior da escala. O aviso já está em vigor e vale até as 10h de segunda-feira (15). A previsão é de acumulado de até 100 mm por dia para 36 cidades, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. Veja a lista dos municípios: