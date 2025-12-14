Inmet emite novo alerta laranja de chuva para 36 cidades do ES
Publicado em 14/12/2025 às 14h08
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas no Espírito Santo, neste domingo (14), dessa vez de intensidade laranja — a segunda maior da escala. O aviso já está em vigor e vale até as 10h de segunda-feira (15). A previsão é de acumulado de até 100 mm por dia para 36 cidades, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. Veja a lista dos municípios:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Venda Nova do Imigrante
Lembrando que 76 cidades capixabas também estão em alerta amarelo — o mais brando da escala do Inmet — para chuvas neste domingo, como adiantado por A Gazeta. Pela manhã, Guaçuí e Castelo já registraram temporais.