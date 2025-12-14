A Gazeta - Agora

Inmet emite novo alerta laranja de chuva para 36 cidades do ES

Publicado em 14/12/2025 às 14h08

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas no Espírito Santo, neste domingo (14), dessa vez de intensidade laranja — a segunda maior da escala. O aviso já está em vigor e vale até as 10h de segunda-feira (15). A previsão é de acumulado de até 100 mm por dia para 36 cidades, com ventos entre 60 e 100 km/h. Há risco de alagamentos. Veja a lista dos municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Ecoporanga
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Irupi
  24. Itaguaçu
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Mantenópolis
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Pancas
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Venda Nova do Imigrante

Lembrando que 76 cidades capixabas também estão em alerta amarelo — o mais brando da escala do Inmet — para chuvas neste domingo, como adiantado por A Gazeta. Pela manhã, Guaçuí e Castelo já registraram temporais.

