Chuvas intensas causam alagamento e danos em cidades do Sul do ES

Em Guaçuí, no Caparaó, houve queda de muro e danos em calçadas; Defesa Civil Estadual enviou alerta por mensagem

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:08

Chuva inunda ruas de Guaçuí

Chuvas intensas atingiram cidades da região Sul do Espírito Santo neste domingo (14). Em Guaçuí, no Caparaó, moradores registraram um alagamento no bairro Santa Cecília, mesmo local onde uma cachoeira transbordou no último dia 3. No bairro São Miguel, um muro cedeu no chamado "Beco dos Aflitos". Já no Centro da cidade, a chuva danificou calçadas.

"Guaçuí não estava entre as 13 cidades sob aviso do Cemaden. Nós fomos surpreendidos, as chuvas duraram 1h. Estamos nas ruas atendendo à população”, disse Marcos Goes, coordenador da Defesa Civil de Guaçuí. Moradores também registraram um acumulado de lama nas ruas de Castelo.

Chuvas causaram danos em Guaçuí, no Caparaó do ES

No entanto, o prefeito João Paulo Nali disse que a situação foi causada pela água que desceu de um barranco, e que não foi registrado nenhum dano no município.

Por volta das 13h, a Defesa Civil Estadual enviou, por mensagem de texto, um alerta para chuvas intensas e raios na Região Sul. Em caso de emergências, moradores devem ligar para o número 193. 

Defesa Civil do ES enviou alerta para chuva intensa e raios no Sul do Estado
Defesa Civil do ES enviou alerta para chuva intensa e raios no Sul do Estado Crédito: A Gazeta

O Inmet alerta que em caso de rajadas de vento não é aconselhado se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

