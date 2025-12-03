Temporal atinge cidades da região Sul do ES

Chuvas intensas atingiram diversas cidades da Região Sul do Espírito Santo na tarde desta quarta-feira (3). Na zona rural de Mimoso do Sul, elas resultaram em uma enchente na Comunidade de São Rafael. A Defesa Civil Municipal afirmou que se deslocava ao local para apurar os danos causados.

No bairro Santa Cecília, em Guaçuí, uma cachoeira de nascente transbordou com a chuva forte e alagou três casas, segundo a Defesa Civil. Já no bairro Edith Castro, no mesmo município, o entupimento de manilhas em um loteamento irregular fez a água voltar e atingir cerca de quatro residências. Algumas ruas também se encheram de água por bueiros entupidos. Ninguém ficou ferido ou desalojado, mas houve prejuízos materiais. A Assistência Social e a Defesa Civil prestaram apoio aos moradores.

Em Rio Novo do Sul, uma escola estadual e um mercado foram atingidos pela chuva Crédito: Leitor/A Gazeta

Em Rio Novo do Sul, além de ruas alagadas, as chuvas causaram danos em um supermercado e na Escola Estadual Waldemiro Hemerly. Em nota, a Secretaria da Educação (Sedu) disse que componentes do telhado, como estrutura, telhas e calhas foram prejudicados. Na manhã de quinta-feira (4), uma equipe de engenharia da secretaria irá ao local realizar uma vistoria e restaurar os danos. As aulas serão mantidas normalmente.