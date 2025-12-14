Passageira morre em acidente com moto conduzida por homem sem CNH e alcoolizado no ES

A mulher que estava na garupa da moto acabou morrendo no acidente registrado na ES 493 Crédito: Divulgação/PMES

Uma mulher morreu em um acidente de motocicleta na madrugada deste domingo (14), na ES 493, rodovia que liga o município de Divino de São Lourenço a Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Ela estava na garupa do veículo conduzido por um jovem de 20 anos, que se apresentou como marido dela. A vítima foi identificada como Yasmim da Silva Souza, que não teve a idade divulgada.

De acordo com o condutor, ele não possuía carteira nacional de habilitação (CNH) e ambos retornavam de uma festa, onde consumiram bebida alcoólica. Ele fez o teste de bafômetro, que apontou o índice de 0,39 mg/L, caracterizando-se como crime de trânsito. A Polícia Militar (PM) informou que o jovem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Alegre, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão para as providências cabíveis. A motocicleta envolvida no acidente foi entregue à mãe do condutor. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica.

A Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Alegre. Somente após a finalização das oitivas, terão mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante. A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.