Carro vai parar embaixo de ônibus do Transcol em acidente na Serra

O Toyota Prius ficou completamente destruído e foi parar debaixo do Transcol Crédito: Reprodução Redes Sociais

Um acidente entre um ônibus do Transcol e um carro chamou a atenção de quem passava pela Avenida Lagoa Juara, na Serra, no início da manhã deste domingo (14). O Toyota Prius da cor branca foi parar embaixo do coletivo, próximo ao Terminal de Jacaraípe. Não há informações sobre a dinâmica da batida.

A Polícia Militar foi acionada para verificar a colisão envolvendo os dois veículos. Conforme a corporação, os militares constataram que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu/192 ao hospital. Não foi informado se os feridos estavam no carro ou no coletivo.