Carro vai parar embaixo de ônibus do Transcol em acidente na Serra
Um acidente entre um ônibus do Transcol e um carro chamou a atenção de quem passava pela Avenida Lagoa Juara, na Serra, no início da manhã deste domingo (14). O Toyota Prius da cor branca foi parar embaixo do coletivo, próximo ao Terminal de Jacaraípe. Não há informações sobre a dinâmica da batida.
A Polícia Militar foi acionada para verificar a colisão envolvendo os dois veículos. Conforme a corporação, os militares constataram que duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu/192 ao hospital. Não foi informado se os feridos estavam no carro ou no coletivo.
A reportagem de A Gazeta também demandou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para mais detalhes da ocorrência.