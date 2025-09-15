Desempenho

É melhor correr no sol, na chuva ou no frio? Saiba qual é o clima ideal

Cada condição climática interfere tanto na performance quanto na evolução da prática do esporte

Beatriz Heleodoro Produção CBN Vitória / [email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:04

Em dias de calor intenso, o desgaste da corrida pode desencadear em um quadro de desidratação Crédito: Shutterstock

Caso lhe perguntem como seria o dia perfeito para um treino de corrida na Grande Vitória, o que você diria? Possivelmente, uma quarta-feira com termômetros marcando 10° C não viria à sua mente de primeira. Mas você sabia que o esporte é ideal para ser praticado em momentos de menor temperatura?

Apesar de o dia mais frio convidar para ler um livro, desacelerar um pouco ou ficar alguns minutos a mais embaixo das cobertas, especialistas explicam que é justamente esse clima mais ameno que contribui para melhor eficiência e evolução na prática da corrida.

Como detalha o treinador de corrida Thales Carvalho, a prática é uma atividade aeróbica que envolve gasto energético elevado, o que faz com que o corpo aqueça e comece a transpirar: uma forma de tentar diminuir a temperatura interna e evitar quadros como a hipertermia, quadro caracterizado pela elevação anormal da temperatura do corpo.

Em dias de calor intenso, a combinação de altas temperaturas internas e externas pode levar a uma perda hídrica. Já no dia frio, o corpo tende a se desgastar menos com esse controle térmico, o que o permite gastar mais energia para garantir a força das pernas. "Além disso, temos menos problemas com desidratação por suarmos menos. Mas é importante beber água em qualquer dia, seja no frio ou em um dia quente", acrescenta.

Por isso, a dica do especialista é a de sempre treinar na menor temperatura possível, com atenção sempre à hidratação. "Caso não consiga, para temperaturas acima de 22º C é importantíssimo levar uma água ou fazer pausas pra beber água, independente da duração do treino. Não recomendo ir treinar em temperaturas acima de 28º C. Só em um frio extremo abaixo de 10º C que é essencial tomar mais cuidado com a hipotermia", destaca.

Para você ter uma ideia, no Quênia, que é onde existem os maiores atletas de corrida do mundo, eles treinam em uma região de alta altitude em que a temperatura média anual varia entre 9º C de mínima e 20º C máxima. Ou seja, eles treinam sempre na temperatura perfeita para a corrida Thales Carvalho Empresário e treinador de corrida

Além da melhora no rendimento, a prática de corrida nos dias mais frios pode equilibrar o consumo e o gasto de calorias: se a temperatura convida a comer alimentos mais pesados e gordurosos, o exercício garante o déficit calórico para aqueles que não desejam alterações no peso. É o que explica Fabrício Buzatto, médico do esporte e fisiatra.

"O próprio frio traz um conceito mais de ficar mais quieto, aconchegado, com roupa para não perder o calor. Só que é importante também exercitar tanto para manter a saúde quanto para evitar que o frio venha associado ao aumento da ingestão calórica e ganho de peso", complementa.

Em alguns casos, a queda de temperaturas pode levar à contratura muscular, ou seja, uma rigidez, em que o músculo tenta reter o calor do corpo. Para evitar qualquer desconforto ou dor, os profissionais reforçam a importância de um bom aquecimento. "Deve ser priorizado, reforçado nos dias mais frios e chuvosos para o corpo aquecer e estar preparado", ressalta o médico do esporte.

Em dias chuvosos, é preciso tomar cuidado com poças e buracos nas pistas Crédito: Shutterstock

Cai a chuva, mas não cai o rendimento

O frio pode até ser benéfico para a melhora da eficiência, mas... e a chuva? De acordo com os especialistas, o ponto de atenção em dias chuvosos não é necessariamente com a saúde ou a evolução da prática, mas com as condições da pista. Piso escorregadio, buracos e poças d'água somados à falta de visibilidade e a tênis com baixa aderência aumentam o risco de tombos e escorregões.

"O único risco de correr molhado é com atrito e bolhas. Agora, no pós corrida e em um dia frio, é importante se secar rapidamente para evitar um quadro de hipotermia, que aí neste caso pode afetar o sistema imunológico", enfatiza o treinador de corrida Thales Carvalho.

Quando a preocupação é em ficar doente depois de correr na chuva, o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzatto explica que a queda de imunidade está mais relacionada a outros hábitos, como boa noite de sono e alimentação adequada. Especialmente nestes momentos mais frios ou com vento, é fundamental não ter "neura" com gasto calórico e não abrir mão do carboidrato. "É fundamental para o processo de imunologia e defesa", aconselha.

Em condições extremas, os profissionais lembram que a prática não é recomendada. Dias de chuva forte, com presença de raios ou trovões, ventos muito fortes ou em locais com risco de alagamento não são cenários seguros para treinos. Fora esses casos, a chuva não precisa ser um impeditivo.

"Após a corrida, seja no calor, no inverno, na chuva, é manter a hidratação, se alimentar, recuperar o carboidrato consumido, proteínas, vitaminas, minerais. Tudo isso é importante. E repito: avaliações, check-up, alguma deficiência hormonal ou nutricional que pode favorecer tanto uma piora do rendimento ou uma não capacidade de rendimento ou lesões", ressalta Fabrício Buzatto.

