Se cuida

3 doenças causadas pelo contato com a água da chuva

Ela pode conter microrganismos e substâncias que colocam a saúde em risco

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:32

O contato direto com a água da chuva contaminada pode favorecer o surgimento de doenças Crédito: Imagem: Iara Faga | Shutterstock

O contato com a água da chuva pode representar riscos à saúde, causando doenças, especialmente quando ela entra em contato direto com a pele. Isso ocorre porque pode estar contaminada por microrganismos, resíduos químicos, sujeira acumulada nas superfícies e até esgoto, dependendo do local onde se acumula.

A seguir, confira 3 doenças que podem ser causadas pelo contato com a água da chuva!

1. Leptospirose

Segundo o dermatologista Dr. José Roberto Fraga Filho, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor clínico do Instituto Fraga de Dermatologia, a água parada da chuva é um ambiente propício para microrganismos e pode conter urina de animais infectados, especialmente ratos.

“ A exposição à água contaminada pode causar doenças graves, como a leptospirose, que é transmitida pela urina do rato. Trata-se de uma infecção sistêmica que compromete vários órgãos e, em casos mais severos, pode levar à morte ” , explica.

2. Hepatites virais

O médico também alerta para o risco de hepatites virais, que podem ser adquiridas pelo contato da pele lesionada com a água suja. “ Esses vírus têm capacidade de penetrar por pequenas feridas e causar inflamações graves no fígado, um órgão essencial para o funcionamento do corpo humano”, ressalta o dermatologista.

A água contaminada da chuva pode causar problemas de pele Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

3. Dermatites infecciosas

Além das doenças sistêmicas, o contato com água contaminada pode afetar diretamente a pele. Segundo o Dr. José Roberto Fraga Filho, bactérias presentes nessas poças favorecem o surgimento de dermatites infecciosas, que podem evoluir para quadros mais sérios, como a erisipela, uma infecção cutânea profunda e dolorosa.

“A umidade e a sujeira criam condições ideais para a entrada de microrganismos na pele, especialmente se houver arranhões, picadas de insetos ou pequenas feridas. O resultado pode ser uma infecção difícil de tratar e que exige acompanhamento médico”, reforça.

Cuidados com a água da chuva

O dermatologista recomenda evitar ao máximo o contato com a água de chuva acumulada e, caso isso ocorra, lavar imediatamente a pele com água limpa e sabão. Se houver sinais de vermelhidão, coceira , febre ou dor, a orientação é procurar atendimento médico o quanto antes.

Por Gabriela Andrade

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta