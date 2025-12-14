Roberto Carlos sofre acidente durante gravação do Especial da Globo

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente durante a gravação do clipe de abertura do Especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, na Serra Gaúcha, e precisou ser levado ao hospital. Segundo o g1 Rio Grande do Sul, o Cadillac 1960 que o capixaba dirigia perdeu os freios em uma subida íngreme, batendo em outros três veículos e em uma árvore, na madrugada deste domingo (14).